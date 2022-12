Für den heutigen Handelstag stünden der ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland und die Rede von EZB-Mitglied De Guindos auf dem Programm.



10:00 Uhr: Deutschland - ifo-Daten für Dezember:



- Geschäftsklima. Erwartung 87,5/ Vorwert 86,3

- Aktuelle Bedingungen. Erwartung 93,5/ Vorwert 93,1

- Erwartungen. Erwartung 82,0/ Vorwert 80,0



Reden der Zentralbanker:



09:00 Uhr: De Guindos von der EZB (19.12.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine höhere Eröffnung der europäischen Sitzung heute hindeuten, wobei die Futures auf den DAX/ DE30 derzeit rund 100 Punkte über dem Schlusskurs vom Freitag gehandelt würden. Das letzte vorweihnachtliche Wochenende an den Märkten habe begonnen, und Händler sollten sich auf eine geringere Liquidität und insgesamt eine weniger ereignisreiche Woche einstellen.Die Bank of Japan werde über Nacht ihren Zinsentscheid bekannt geben. Während BoJ-Sitzungen in der Regel Nicht-Ereignisse seien, hätten der überschaubare Wirtschaftskalender und Medienberichte über eine mögliche Revision des Inflationsziels im nächsten Jahr dem JPY mehr Aufmerksamkeit geschenkt.