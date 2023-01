17:00 Uhr: Holzmann von der EZB



18:45 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde



Wichtige makroökonomische Ereignisse im weiteren Verlauf der Woche



Die ganze Woche - Chinesisches Neujahrsfest



Dienstag - PMIs für Januar aus Europa und den USA



Mittwoch - Zinsentscheid der Bank of Canada



Donnerstag - US-BIP-Bericht für das 4. Quartal 2022



Freitag - PCE-Daten aus den USA für Dezember (23.01.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Index-Futures deuten darauf hin, dass die Sitzung in Europa heute leicht höher eröffnet wird, so die Experten von XTB.Die US-Indices hätten sich am Freitag dank der dovishen Kommentare von FED-Mitgliedern erholt. Die Stimmung werde durch einen Wochenendartikel eines FED-Insiders des Wall Street Journal weiter gestützt, der behaupte, die US-Notenbank werde am 1. Februar 2023 eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ankündigen.Der Wirtschaftskalender für heute sei dünn. In der Tat seien keine Berichte vorgesehen, die größere Bewegungen an den Finanzmärkten auslösen könnten. Der EUR könnte im Laufe des Tages aufgrund einiger Reden von EZB-Mitgliedern, darunter EZB-Präsidentin Lagarde um 18:45 Uhr, eine gewisse Volatilität erfahren. Interessanter werde es im weiteren Verlauf der Woche mit der Veröffentlichung der europäischen Einkaufsmanagerindices, dem US-BIP-Bericht für das vierte Quartal und der Zinsentscheidung der Bank of Canada.Zentralbanker halten Reden14:30 Uhr: Visco von der EZB15:30 Uhr: Panetta von der EZB