16:00 Uhr, Kanada - PMI-Daten für Februar:



- Ivey PMI: zuvor 56,5;

- Ivey PMI n.s.a.: zuvor 54,4;



16:00 Uhr, Vereinigte Staaten - JOLTs Stellenausschreibungen für Januar: Prognose 8,800M; zuvor 9,026M;

16:00 Uhr, Vereinigte Staaten - Rede von FED-Chef Powell



16:30 Uhr, Vereinigte Staaten - EIA-Daten:



- Benzinvorräte: Prognose -1,640 Millionen; zuvor -2,832 Millionen;

- Wöchentliche EIA-Destillatvorräte: Prognose -1,000 Mio.; zuvor -0,510 Mio.;

- Rohölvorräte: Prognose 2,400 Mio.; zuvor 4,199 Mio.;



16:30 Uhr, Kanada - BOC-Pressekonferenz



Reden der Zentralbanker:



18:00 Uhr, Vereinigte Staaten - FOMC-Mitglied Daly

21:15 Uhr, Vereinigte Staaten - FOMC-Mitglied Kashkari (06.03.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der heutige Tag sei reich an mehreren interessanten makroökonomischen Veröffentlichungen und Ereignissen, die die Volatilität sowohl an den europäischen als auch an den globalen Märkten erhöhen könnten. Im ersten Teil des Tages hätten sich die Anleger bereits mit den BIP-Daten aus Australien vertraut gemacht, die etwas schlechter ausgefallen seien als der Konsens. Dann, während der Eröffnung der Kassensitzung in Europa, seien die Handelsdaten aus Deutschland veröffentlicht worden. Der Bericht habe einen soliden Aufschwung sowohl bei den Importen als auch bei den Exporten gezeigt. Auch die Handelsbilanz sei deutlich höher ausgefallen als erwartet, was auf eine leichte Verbesserung der deutschen Wirtschaft hindeute.Im zweiten Teil des Tages werde sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die andere Seite des Ozeans richten. Um 15:15 Uhr deutscher Zeit würden die ADP-Beschäftigungsdaten aus den USA veröffentlicht, gefolgt von den JOLTS-Stellenangebotsdaten um 15:00 Uhr. Die Erwartungen würden von einem leichten Rückgang bei JOLTS und einem Anstieg bei ADP im Vergleich zum Vormonat ausgehen. Eine große Überraschung im NFP-Bericht vom Januar sei der Grund für eine starke Aufwertung des USD gewesen. Das ideale Szenario für den Markt wären daher schwächere Beschäftigungsdaten für Februar. Dies würde es ermöglichen, die Veröffentlichungen vom Januar als einmalig zu betrachten und gleichzeitig die Erwartungen auf Zinssenkungen durch die FED zu erhöhen.Detaillierter Makrokalender für den Tag (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit):- Deutsche Handelsbilanz: aktuell 27,5B; Prognose 21,0B; zuvor 22,2B;- Deutsche Importe: aktuell 3,6% im Monatsvergleich; Prognose 1,8%; zuvor -6,7%;- Deutsche Exporte: aktuell 6,3% im Monatsvergleich; Prognose 1,5%; zuvor -4,6%;14:15 Uhr, Vereinigte Staaten - Beschäftigungsdaten für Februar: ADP Nonfarm Employment Change: Prognose 149K; zuvor 107K;15:45 Uhr, Kanada - Leitzinsentscheidung der BoC für Dezember: Prognose 5,00%; zuvor 5,00%;15:45 Uhr, Kanada - BoC-Zinserklärung