16:30 Uhr: DOE-Bericht über die US-Ölvorräte:



- Ölvorräte. Erwartung +0,3 Mio. Barrel (API: +4,15 Mio. Barrel)

- Benzinvorräte. Erwartung +0,4 Mio. Barrel (API: -1,05 Mio. Barrel)

- Destillatvorräte. Erwartung -1,3 Mio. Barrel (API: +0,44 Mio. Barrel)



Reden der Zentralbanker:



09:15 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

10:00 Uhr: Kazimir von der EZB

10:15 Uhr: Cunliffe von der BoE

10:30 Uhr: Holzmann von der EZB

15:35 Uhr: Bostic von der FED

16:10 Uhr: Bullard von der FED



16:15 Uhr: FED-Vorsitzender Powell

17:00 Uhr: Elderson von der EZB

17:00 Uhr: Bowman von der FED

17:30 Uhr: Barkin von der FED

20:00 Uhr: Evans von der FED

20:00 Uhr: Dhingra von der BoE (28.09.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine schwächere Eröffnung der Sitzung auf dem Alten Kontinent hindeuten, nachdem der Handel im asiatisch-pazifischen Raum schwach ausgefallen sei. Die DE30-Futures würden derzeit rund 80 Punkte unter dem gestrigen Schlusskurs notieren. Der US-Dollar und der Japanische Yen seien die am besten abschneidenden G10-Währungen, während die Antipoden-Währungen (AUD und NZD) am meisten nachgeben würden. Kryptowährungen und andere risikobehaftete Anlagen seien ebenfalls betroffen. Rohstoffe würden ebenfalls leicht schwächer gehandelt und stünden unter dem Druck des starken USD.Der Wirtschaftskalender für den europäischen Vormittag sei leer, zumindest was die makroökonomischen Veröffentlichungen angehe. Allerdings würden den Anlegern Reden von EZB- und BoE-Mitgliedern angeboten, darunter EZB-Präsidentin Lagarde um 9:15 Uhr. Am Nachmittag würden einige zweitrangige US-Daten sowie ein wöchentlicher DOE-Bericht zu den Ölvorräten veröffentlicht. Beim Nachmittagshandel werde die Aufmerksamkeit ebenfalls auf die Redner der Zentralbanken gerichtet sein, allerdings von der Federal Reserve, einschließlich des FED-Vorsitzenden Powell um 16:15 Uhr. Powell werde jedoch nur eine Begrüßungsrede auf einer Bankenkonferenz halten, sodass wesentliche Aussagen zur Geldpolitik eher unwahrscheinlich seien.14:30 Uhr: USA - Lagerbestände beim Großhandel für August. Erwartung 0,4%/ Vorwert 0,6% (im Monatsvergleich)16:00 Uhr: USA - schwebende Hausverkäufe für August. Erwartung -0,9%/ Vorwert -1% (im Monatsvergleich)