14:30 Uhr: USA - Wohnungsmarktdaten für Oktober:



- Baugenehmigungen. Erwartung 1,515 Mio./ Vorwert 1,564 Mio.

- Wohnbaubeginne. Erwartung 1,410 Mio./ Vorwert 1,439 Mio.



14:30 Uhr: USA - Philadelphia FED-Index für November. Erwartung -6,0/ Vorwert -8,7

14:30 Uhr: USA - Wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung 226.000/ Vorwert 225.000

16:30 Uhr: EIA-Erdgaslager. Erwartung 66 bcf/ Vorwert 79 bcf



Reden der Zentralbanker:



- 14:00 Uhr: Bullard von der FED

- 15:15 Uhr: Bowman von der FED

- 15:40 Uhr: Mester von der FED

- 16:40 Uhr: Kashkari von der FED



Wichtigste US-Quartalsberichte



- Alibaba Group (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) - vor Markteröffnung

- Kohl's Corporation (ISIN US5002551043/ WKN 884195) - vor Markteröffnung

- Macy's (ISIN US55616P1049/ WKN A0MS7Y) - vor Markteröffnung

- Ross Stores (ISIN US7782961038/ WKN 870053) - nach Börsenschluss (17.11.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine höhere Eröffnung der heutigen Sitzung auf dem Alten Kontinent hindeuten. Dies folge auf eine schwache Sitzung in Asien und den USA und biete die Chance, dass sich der gestrige Rückgang nicht auf einen zweiten Handelstag ausweite. Der US-Dollar habe wieder etwas an Stärke gewonnen und sei heute die am besten abschneidende G10-Währung. Derweil seien der EUR und CHF die größten Nachzügler. Der stärkere USD setze die Rohstoffpreise unter Druck, was zu einem leichten Rückgang der Öl- und Edelmetallpreise geführt habe. Kryptowährungen würden ebenfalls schwächer gehandelt, aber das Ausmaß der Bewegung sei für diesen Markt relativ gering.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei überschaubar. Zwar werde den Anlegern der Verbraucherpreisindex aus dem Euroraum vorgelegt, doch handle es sich dabei um eine Revision der Daten für Oktober, die daher keinen großen Einfluss auf die Märkte haben dürfte. Am Nachmittag würden Daten aus den Vereinigten Staaten veröffentlicht, darunter die Wohnungsmarktdaten für Oktober und die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Es sei jedoch wahrscheinlicher, dass die Reihe von FED-Reden einige USD-Bewegungen auslösen werde, als die zweitrangigen US-Daten, die für heute geplant seien.11:00 Uhr: Eurozone - VPI für Oktober (endgültig):- Kerninflation. Erste Veröffentlichung 5,0% im Jahresvergleich