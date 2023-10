23:45 Uhr - Neuseeland, VPI-Inflation für Q3 2023. Erwartet: 2,0% QoQ. Bisher: 1,1% QoQ (Quartal)

2:30 Uhr - RBA-Protokoll



Reden der Zentralbanker:



9:00 Uhr - EZB Villeroy

10:30 Uhr - BoE Pille

12:30 Uhr - EZB De Cos

16:30 Uhr - FED Harker

22:30 Uhr - FED Harker



Die wichtigsten Wall Street-Ergebnisse von heute:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine flache oder leicht höhere Eröffnung für die meisten Blue-Chip-Benchmarks des Alten Kontinents hindeuten. Der NZD werde nach den Wahlen in Neuseeland, bei denen rechtsgerichtete Parteien gewonnen hätten, höher gehandelt. Gold gebe angesichts des Anstiegs der Renditen nach, wobei die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 5 Basispunkte steige. Öl werde wenig verändert gehandelt, da es über das Wochenende keine neuen wichtigen Entwicklungen im Nahen Osten gegeben habe.Der Wirtschaftskalender für den kommenden Tag sei überschaubar. Den Händlern würden zweitrangige Veröffentlichungen aus Italien, den USA und Kanada angeboten. Der NZD könnte am Abend etwas mehr Volatilität erleben, wenn die Q3 CPI-Daten veröffentlicht werden, während der AUD nach der Veröffentlichung des RBA-Protokolls einige Bewegungen erfahren könnte.14:00 Uhr - Polen, Kern-VPI für September Expected: 8,6% YoY. Previous: 10,0% YoY14:30 Uhr - US, New York Empire Index für Oktober. Erwartet: 8,6% YoY. Bisher: 10,0% YoY14:30 Uhr - Kanada, Großhandelsumsätze für August. Erwartet: 2,5% MoM. Vorherige: 0,2% MoM (Monat)