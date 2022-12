Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei überschaubar. Den Händlern würden die Handelsbilanzdaten aus Nordamerika sowie die Berichte des American Petroleum Institute (API) zu den US-Ölbeständen angeboten. Die Daten zu den deutschen Industrieaufträgen für Oktober seien heute um 8:00 Uhr veröffentlicht worden. Der Markt habe einen Anstieg von 0,2% im Monatsvergleich erwartet, doch die tatsächlichen Daten hätten einen Anstieg von 0,8% im Monatsvergleich gezeigt. Dies geschehe nach einem Rückgang von 2,9% im September (revidiert von -4,0% im Vormonat) und einem Rückgang von 2,0% im August. Ein Anstieg der Aufträge sei eine willkommene Entwicklung, aber ein einziger Datenpunkt reiche nicht aus, um daraus zu schließen, dass sich das Schicksal der deutschen Wirtschaft wende.



14:30 Uhr: USA - Handelsbilanz für Oktober. Erwartung -80,0 Mrd. Dollar/ Vorwert -73,3 Mrd. Dollar

14:30 Uhr: Kanada - Handelsbilanz für Oktober. Erwartung 1,1 Mrd. CAD/ Vorwert 1,14 Mrd. CAD

22:40 Uhr: API-Bericht zu den US-Ölbeständen. Erwartung -0,5 Mio. Barrel/ Vorwert -7,85 Mio. Barrel



Reden der Zentralbanker:



19:00 Uhr: Centeno von der EZB





Die Futures-Märkte würden auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der europäischen Sitzung heute hindeuten. Die Futures auf den DAX/ DE30 würden weniger als 10 Punkte unter dem gestrigen Schlusskurs handeln. Dies folge auf einen gemischten Handel während der asiatischen Sitzung, bei dem die regionalen Indices keine gemeinsame Richtung hätten finden können. Am Devisenmarkt sei eine höhere Risikobereitschaft zu beobachten, wobei AUD und GBP in den G10-Ländern am besten abgeschnitten hätten, während sichere Häfen wie CHF und JPY zurückgeblieben seien. Energierohstoffe würden gemischt gehandelt, wobei Öl zulege und Erdgas falle.