10:00 Uhr - Italien, Einzelhandelsumsatz für Dezember. Erwartet: 0,2% im Monatsvergleich. Zuvor: 0,4%



14:30 Uhr - US, Handelsbilanz für Dezember. Erwartet: -62,2 Mrd. USD. Zuvor: -63,2 Mrd. USD



14:30 Uhr - Kanada, Handelsbilanz für Dezember. Erwartet: 1,1 Mrd. kanadische Dollar. Zuvor: 1,57 Mrd. kanadische Dollar



16:30 Uhr - DOE-Bericht über Ölvorräte



- Ölvorräte. Erwartet: +2,1 mb (API: +0,67 mb)

- Benzinvorräte. Erwartet: +0,5 mb (API: +3,65 mb)

- Vorräte an Destillaten. Erwartet: -1,2 mb (API: -3,7 mb)



20:30 Uhr - BoC-Protokolle



Reden der Zentralbanker



- 9:40 Uhr - BoE Breeden

- 10:30 Uhr - ECB Muller

- 17:00 Uhr - FED Kugler

- 17:30 Uhr - FED Collins

- 18:00 Uhr - FED Barkin

- 20:00 Uhr - FED Bowman



Die wichtigsten Gewinnmeldungen an der Wall Street



- Alibaba Group (BABA.US) - vor Börsenbeginn

- CVS Health (CVS.US) - vor Börsenbeginn

- PayPal Holdings (PYPL.US) - nach Börsenschluss

- Walt Disney (DIS.US) - nach Börsenschluss

- Uber Technologies (UBER.US) - vor Börsenbeginn

- Arm Holding (ARM.US) - nach Börsenschluss (07.02.2024/ac/a/m)







Die europäischen Index-Futures würden auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der heutigen Kassensitzung auf dem Alten Kontinent hindeuten. Dies folge auf einen uneinheitlichen Handel im asiatisch-pazifischen Raum und auf einen uneinheitlichen Handel an der Wall Street gestern. EUR und GBP seien die am besten abschneidenden G10-Währungen, während CHF und USD am meisten zurückbleiben würden. Die Handelsspannen auf dem Devisenmarkt seien jedoch recht eng.

Der Wirtschaftskalender für heute sei überschaubar und enthalte keine hochkarätigen makroökonomischen Veröffentlichungen. Die SEK könnte nach der Veröffentlichung des Protokolls der Riksbank am Morgen einige Bewegungen erfahren, während sich USD/CAD Trader am Nachmittag auf die Handelsbilanzdaten aus den USA und Kanada konzentrieren würden. Auch beim CAD könnte es am Abend zu Bewegungen kommen, da das BoC-Protokoll veröffentlicht werde. Trader würden sich auf die DOE-Daten konzentrieren, nachdem der gestern veröffentlichte API-Bericht auf einen geringer als erwarteten Aufbau der Rohölbestände hindeute. Unter den heutigen Gewinnmeldungen würden sich Alibaba Group (BABA.US), Walt Disney (DIS.US) und Uber Technologies (UBER.US) finden.