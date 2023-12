- Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartet: 211k. Zuvor: 205k

- Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartet: 1875k. Zuvor: 1865k



14:30 Uhr - US, Handelsbilanz für November. Erwartet: -88,4 Mrd. $. Zuvor: -89,6 Mrd. $



16:00 Uhr - US, anstehende Hausverkäufe für November. Erwartet: 1,0% im Monatsvergleich. Zuvor: -1,5%



16:30 Uhr - EIA-Erdgasspeicherbericht. Erwartet: -80 bcf. Zuvor: -87 bcf



17:00 Uhr - DOE-Bericht über die US-Ölvorräte.



- Ölvorräte: Erwartet: -2,5 mb (API: +1,84 mb)

- Benzinvorräte: Erwartet: +0,2 mb

- Destillatvorräte: Erwartet: +0,6 mb (28.12.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Index-Futures deuten auf eine leicht höhere Eröffnung der heutigen Kassensitzung auf dem Alten Kontinent hin, so die Experten von XTB.Dies, nachdem gestern an der Wall Street leichte Gewinne verbucht und die Indices im asiatisch-pazifischen Raum im Laufe des heutigen Tages höher gehandelt worden seien. Der JPY sei die am besten abschneidende Hauptwährung, während der USD am meisten nachgebe.Der Wirtschaftskalender für heute sei spärlich, enthalte aber einige interessante Veröffentlichungen. Der EUR könnte einige Bewegungen erleben, wenn um 9:00 Uhr die spanischen Einzelhandelsumsätze veröffentlicht würden. Interessanter werde es jedoch am Nachmittag mit der Veröffentlichung der US-Arbeitslosenanträge und der Handelsbilanzdaten. Trader aus dem Energiesektor würden sich auf die Öl- und Erdgasbestände in den Vereinigten Staaten konzentrieren.14:30 Uhr - US, Daten über Anträge auf Arbeitslosenunterstützung.