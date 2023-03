14:30 Uhr: Zinsentscheidung der Tschechischen Nationalbank

16:00 Uhr: USA - anstehende Hausverkäufe für Februar. Erwartung: -2,5%/ Vorwert: +8,1% (im Monatsvergleich)



16:30 Uhr: USA - DOE-Bericht zu den Lagerbeständen:



- Ölvorräte. Erwartung: +0,3 Mio. Barrel (API: -6,08 Mio. Barrel)

- Benzinvorräte. Erwartung: -1,6 Mio. Barrel (API: -5,89 Mio. Barrel)

- Destillatvorräte. Erwartung: -1,4 Mio. Barrel (API: +0,55 Mio. Barrel)



Reden der Zentralbanker:



16:00 Uhr: Barr von der FED

18:30 Uhr: Gravelle von der BoC

20:50 Uhr: Mann von der BoE

22:45 Uhr: Schnabel von der EZB (29.03.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine höhere Eröffnung der heutigen Sitzung hindeuten, wobei die EURO STOXX- und DAX-Futures rund 0,5% höher notieren würden. Dies folge auf einen recht positiven asiatischen Handel, bei dem die regionalen Indices zugelegt hätten. Der AUD gehöre zu den G10-Währungen mit der schlechtesten Performance, nachdem die australischen VPI-Daten für Februar niedriger als erwartet ausgefallen seien. Andererseits gehöre der USD zu den führenden Währungen der G10 und setze die Edelmetallpreise unter Druck.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei überschaubar, da alle wichtigen Veröffentlichungen in dieser Woche am Donnerstag und Freitag anstünden. Die Händler würden mit einer Zinsentscheidung der Tschechischen Nationalbank konfrontiert, wobei erwartet werde, dass die Zinsen unverändert bleiben würden. Die um 16:00 Uhr veröffentlichten Daten zu den anstehenden Hausverkäufen in den USA könnten kurzfristige Volatilität beim USD auslösen, sollten sie deutlich von den Erwartungen abweichen. Ölhändler würden sich auf den offiziellen US-Bericht zu den Ölbeständen konzentrieren, nachdem die gestern veröffentlichten API-Daten auf einen massiven Rückgang hingewiesen hätten.