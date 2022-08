Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der heutige Wirtschaftskalender sei fast leer, wie es an Montagen oft der Fall sei. Am Nachmittag würden der NY Empire State Manufacturing-Index sowie die kanadischen Großhandelsdaten und die Zahlen für das Verarbeitende Gewerbe veröffentlicht, aber das habe nur selten einen großen Einfluss auf den Markt. Für heute stünden keine nennenswerten Quartalsberichte an, sodass Händler auf Schlagzeilen als potenzielle Volatilitätsauslöser achten sollten.14:30 Uhr: USA - NY Empire State Manufacturing-Index für August. Erwartung: 5/ Vorwert: 11,114:30 Uhr: Kanada - Umsatz für das Verarbeitende Gewerbe für Juni. Erwartung: -1,0%/ Vorwert: -2,0% (im Monatsvergleich)14:30 Uhr: Kanada - Großhandelsumsätze für Juni. Erwartung: 0,5%/ Vorwert: 1,6% (im Monatsvergleich) (15.08.2022/ac/a/m)