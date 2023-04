10:00 Uhr: Italien - VPI für März (endgültig). Erste Veröffentlichung: 7,7% im Jahresvergleich

14:00 Uhr: Polen - VPI Kerninflation für März. Erwartung: 12,2%/ Vorwert: 12,0% (im Jahresvergleich)

14:30 Uhr: USA - New York FED-Index für das Verarbeitende Gewerbe für April. Erwartung: -17,8/ Vorwert: -24,6



Reden der Zentralbanker:



09:30 Uhr: EZB McCaul

15:00 Uhr: BoE Cunliffe

17:00 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

18:00 Uhr: FED Barkin



Quartalszahlen von der Wall Street:



- M&T Bank (ISIN US55261F1049/ WKN 863582) - vor Markteröffnung

- State Street (ISIN US8574771031/ WKN 864777) - vor Markteröffnung

- Charles Schwab (ISIN US8085131055/ WKN 874171) - vor Markteröffnung (17.04.2023/ac/a/m)







Die europäischen Aktienindices würden die erste Sitzung der neuen Woche leicht höher eröffnen. Dies folge auf eine positive asiatische Sitzung, in der die Indices der Region zugelegt hätten, wobei die chinesischen Indices bis zu 1,3% höher notiert hätten. Der AUD sei die am besten abschneidende Hauptwährung, während der JPY am meisten zurückbleibe. Öl werde etwas schwächer gehandelt, während Gold um 0,3% zulege. Kryptowährungen würden nachgeben: Bitcoin und Ethereum würden um 1,6% fallen und Dogecoin werde 2% niedriger gehandelt.Der Wirtschaftskalender für heute sei mit den endgültigen VPI-Daten aus Italien und dem Produktionsindex der New Yorker FED überschaubar. Keiner dieser beiden Daten löse jedoch größere Marktbewegungen aus. Eine gewisse Volatilität könnte von den Reden der Zentralbanker ausgehen. Interessanter werde es im weiteren Verlauf der Woche mit den chinesischen BIP-Daten für das erste Quartal am Dienstag und den Einkaufsmanagerindices für April am Freitag. Mit den Berichten von Netflix am Dienstag und Tesla am Mittwoch würden auch die Berichtssaison vielfältiger werden.