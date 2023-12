16:00 Uhr - US, Aufträge für langlebige Güter für Oktober (Revision):



- Überschrift. Erste Veröffentlichung: -5,4% im Monatsvergleich

- Ex-Transport. Erste Veröffentlichung: 0,0% im Monatsvergleich



16:00 Uhr - US, Factory Orders für Oktober. Erwartet: -2,5% im Monatsvergleich. Zuvor: 2,8%



Asien-Pazifik-Sitzung voraus:



11:00 Uhr - Australien, Dienstleistungs-PMI für November (endgültig)

12:30 Uhr - Japan, Tokio VPI-Inflation für November. Erwartet: 2,4% im Jahresvergleich. Zuvor: 2,7%

13:45 Uhr - China, Dienstleistungs-PMI für November

16:30 Uhr - RBA-Zinsentscheidung

18:00 Uhr - Indien, Dienstleistungs-PMI für November



Reden von Zentralbankern:



9:45 Uhr - EZB Mitglied de Guindos

12:10 Uhr - EZB Mitglied Elderson

12:30 Uhr - BoE Mitglied Dhingra

15:00 Uhr - EZB Präsident Lagarde (04.12.2023/ac/a/m)





Die europäischen Index-Futures würden wenig verändert gegenüber den Schlusskursen vom Freitag notieren. Die Aufmerksamkeit gelte heute Morgen dem Goldpreis und seinem Anstieg zu Beginn des Übernachthandels. Gold sei auf ein Tageshoch bei 2.140 USD pro Unze geklettert, bevor es diese Gewinne wieder eingebüßt habe. Öl werde um 1% niedriger gehandelt, womit sich der Rückgang der letzten Woche auf über 8% vergrößere. USD und JPY seien die G10-Währungen mit der besten Performance, während NZD und AUD am stärksten nachgeben würden.Der Wirtschaftskalender für heute sei überschaubar. Trader könnten sich auf das Protokoll der letzten Riksbank-Sitzung, den Sentix-Index für den Euroraum sowie die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter und Fabrikgüter in den USA freuen. Der AUD könnte während der bevorstehenden Sitzung im asiatisch-pazifischen Raum etwas Bewegung erfahren, da die RBA eine Zinsentscheidung bekannt geben werde.Detaillierter Zeitplan für heute: (alle Zeitangaben in deutscher Zeit):10:30 Uhr - Euroraum, Sentix-Index für Dezember. Erwartet: -17,0. Zuvor: -18,6