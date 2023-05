10:30 Uhr: Euroraum - Sentix-Index für Mai. Erwartung: -7,9/ Vorwert: -8,7

16:00 Uhr: USA - Lagerbestände für Großhandel für März. Erwartung: 0,1%/ Vorwert: 0,1% (im Monatsvergleich)



Reden der Zentralbanker:



10:00 Uhr: EZB Lane

16:00 Uhr: EZB Lane



Quartalszahlen von der Wall Street:



- BioNTech (ISIN US09075V1026/ WKN A2PSR2) - vor Markteröffnung

- Tyson Foods (ISIN US9024941034/ WKN 870625) - vor Markteröffnung

- PayPal (ISIN US70450Y1038/ WKN A14R7U) - nach Börsenschluss

- Palantir (ISIN US69608A1088/ WKN A2QA4J) - nach Börsenschluss

- Lucid Group (ISIN US5494981039/ WKN A3CVXG) - nach Börsenschluss (08.05.2023/ac/a/m)





Die europäischen Aktienmärkte seien wenig verändert in die neue Woche gestartet. Diese Entwicklung folge auf einen positiven asiatischen Handelstag, an dem die wichtigsten Indices als Reaktion auf die soliden Zahlen der Wall Street vom Freitag zugelegt hätten. Öl und Erdgas würden zu Beginn der neuen Woche höher gehandelt. Edelmetalle würden von der Abwertung des USD profitieren.Der Wirtschaftskalender für heute sei dünn, da nur zweitrangige Daten zur Veröffentlichung anstünden. Am Vormittag werde den Händlern der Sentix-Index für den Monat Mai aus dem Euroraum vorgelegt, am Nachmittag folge der Bericht über die Lagerbestände des US-Großhandels für den Monat März. Lane von der EZB werde heute zweimal sprechen, was zu zusätzlicher Volatilität am EUR-Markt führen könnte.