10:30 Uhr - Eurozone, Sentix-Index für August. Erwartet: -24,3. Bisher: -22,5



Reden der Zentralbanker:



- 14:30 Uhr - FED Bostic & Bowman

- 18:00 Uhr - BoE Pill



Top-Ergebnisse an der Wall Street:



- Palantir Technologies (ISIN US69608A1088/ WKN A2QA4J) - nach Marktschluss

- Lucid Group (ISIN US5494981039/ WKN A3CVXG) - nach Marktschluss

- Skyworks Solutions (ISIN US83088M1027/ WKN 857760) - nach Marktschluss

- Beyond Meat (ISIN US08862E1091/ WKN A2N7XQ) - nach Marktschluss





Die europäischen Index-Futures würden auf eine niedrigere Eröffnung des Kassahandels auf dem Alten Kontinent hindeuten. Dies sei eine Reaktion auf die Kehrtwende an der Wall Street, die nach Abschluss des europäischen Kassahandels am Freitag stattgefunden habe. Während des Wochenendes habe es nur wenige Nachrichten gegeben, die größere Bewegungen an den Märkten hätten auslösen können. Der Ölpreis sei mit einem leichten Plus in die neue Handelswoche gestartet, da die ukrainischen Drohnenangriffe auf russische Marineschiffe immer häufiger würden und die Gefahr bestehe, dass dadurch Russlands Möglichkeiten, sein Rohöl über das Schwarze Meer zu exportieren, eingeschränkt würden.Der Wirtschaftskalender für den kommenden Tag sei sehr dünn. Für den Nachmittag seien keine nennenswerten Berichte vorgesehen, während der Sentix-Index für August (10:30 Uhr) der einzige Bericht sei, der während der europäischen Handelszeit noch ausstehe. Die deutsche Industrieproduktion für Juni sei bereits veröffentlicht worden und habe einen stärker als erwarteten Rückgang aufgewiesen. Während die größten US-Unternehmen ihre Ergebnisse bereits veröffentlicht hätten, stünden noch einige Firmen zur Veröffentlichung an.