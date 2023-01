Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei überschaubar. Den Händlern würden zweitrangige Daten aus Europa angeboten, die selten Auswirkungen auf die Märkte hätten. Am Nachmittag würden die kanadischen Daten zu den Baugenehmigungen veröffentlicht. Die Reden des BoE-Chefvolkswirts Pill und des FED-Mitglieds Bostic seien die besten Voraussetzungen für eine potenzielle Quelle erhöhter FX-Volatilität heute.



10:00 Uhr: Italien - Arbeitslosenquote für November. Erwartung 7,8%/ Vorwert 7,8%

10:30 Uhr: Eurozone - Sentix-Index für Januar. Erwartung -18,1/ Vorwert -21,0

11:00 Uhr: Eurozone - Arbeitslosenquote für November. Erwartung 6,5%/ Vorwert 6,5%

14:30 Uhr: Kanada - Baugenehmigungen für November. Erwartung +0,4%/ Vorwert-1,4% (im Monatsvergleich)



Reden der Zentralbanker:



16:30 Uhr: Pill von BoE

18:30 Uhr: Bostic von der FED (09.01.2023/ac/a/m)





Die Index-Futures würden heute auf eine höhere Eröffnung der europäischen Sitzung hindeuten. Dies folge auf eine solide Sitzung an der Wall Street nach der NFP-Bericht am Freitag und einen optimistischen Handel in Asien heute. Nachrichten über einen erwarteten starken Anstieg des Verkehrsaufkommens während des chinesischen Neujahrsfestes hätten die Ölpreise zu Beginn der neuen Woche gestützt.