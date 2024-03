11:00 Uhr, Eurozone - PMI-Daten für März:



- HCOB Eurozone Verarbeitendes Gewerbe PMI: Prognose 47,0; zuvor 46,5;

- HCOB Eurozone Dienstleistungs-PMI: Prognose 50,5; zuvor 50,2;

- HCOB Eurozone Komposit PMI: Prognose 49,7; zuvor 49,2;



11:30 Uhr, Vereinigtes Königreich - PMI-Daten:



- S&P Global/CIPS UK Dienstleistungs-PMI: Prognose 53,8; zuvor 53,8;

- S&P Global/CIPS UK Verarbeitendes Gewerbe PMI: Prognose 47,9; zuvor 47,5;

- S&P Global/CIPS UK Komposit PMI: Prognose 53,1; zuvor 53,0;



14:00 Uhr, Vereinigtes Königreich - BoE-Zinsentscheidung für März: Prognose 5,25%; zuvor 5,25%;

14:00 Uhr, Vereinigtes Königreich - Protokoll der BoE MPC-Sitzung

14:30 Uhr, Vereinigte Staaten - Philadelphia FED-Index für das Verarbeitende Gewerbe für März: Prognose -2,6; zuvor 5,2;



14:30 Uhr, Vereinigte Staaten - Beschäftigungsdaten:



- Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (4-Wochen-Durchschnitt): zuvor 208,00K;

- Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung: Prognose 212K; zuvor 209K;

- Fortgesetzte Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung: zuvor 1,811K;



15:45 Uhr, Vereinigte Staaten - PMI-Daten für März:



- S&P Global Komposit PMI: zuvor 52,5;

- S&P Global Dienstleistungs-PMI: Prognose 52,0; zuvor 52,3;

- S&P Global US Verarbeitendes Gewerbe PMI: Prognose 51,8; zuvor 52,2;



16:00 Uhr, Vereinigte Staaten - Verkäufe bestehender Häuser für Februar: Prognose 3,95M; zuvor 4,00M;

18:00 Uhr, Vereinigte Staaten - FED-Vizepräsident für Aufsicht Barr





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der heutige Tag sei wahrscheinlich der intensivste Tag der laufenden Woche, was die makroökonomischen Veröffentlichungen betreffe. Interessante Veröffentlichungen seien sowohl für den ersten Teil des Tages für die Länder des alten Kontinents als auch für den zweiten Teil des Tages für die USA vorgesehen.Zu Beginn werde sich die Aufmerksamkeit der Märkte auf die Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindices für die Eurozone und das Vereinigte Königreich richten. Insgesamt werde erwartet, dass die Daten für März etwas besser ausfallen würden als die Daten des vorherigen Monats. In der Mehrzahl der Fälle werde jedoch mit einer Veröffentlichung unterhalb der 50-Punkte-Schwelle gerechnet. Danach werde sich die Aufmerksamkeit auf die Zentralbanken BoE (Vereinigtes Königreich) und CBRT (Türkei) richten. In beiden Fällen werde erwartet, dass die Zinssätze auf demselben Niveau gehalten würden.Danach werde sich die Aufmerksamkeit der Märkte über den Ozean in die USA verlagern. Es werde erwartet, dass die PMI-Daten in den USA wesentlich besser ausfallen würden als die Daten aus der Eurozone. Erwartet würden Werte über 50 Punkte sowohl für das Verarbeitende Gewerbe als auch für den Dienstleistungssektor.