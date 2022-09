- Industrieproduktion. Erwartung: 9,9%/ Vorwert: 7,6%

- Veränderung der Beschäftigung. Erwartung: 2,4%/ Vorwert: 2,3%

- Lohnwachstum. Erwartung: 13,5%/ Vorwert: 15,8%



14:30 Uhr: USA - Daten zum Wohnungsbau für August:



- Baugenehmigungen. Erwartung: 1,610 Mio./ Vorwert: 1,685 Mio.

- Wohnbaubeginne. Erwartung: 1,445 Mio./ Vorwert: 1,446 Mio.



14:30 Uhr: Kanada - VPI-Inflation für August. Erwartung: 7,3%/ Vorwert: 7,6%

22:40 Uhr: API-Bericht zu den Ölvorräten



Reden von Zentralbankern:



- 17:45 Uhr: McCaul von der EZB

- 19:00 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 21:45 Uhr: Beaudry von der BoE (20.09.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine höhere Eröffnung der europäischen Sitzung hindeuten, nachdem sich die Risikostimmung gestern am Nachmittag verbessert habe. Öl werde leicht höher gehandelt, während Kryptowährungen leicht nachgeben würden. Edelmetalle würden gemischt gehandelt - Gold und Silber würden fallen, während Platin zulege. EUR und GBP seien die Top-Performer der G10, während NZD, AUD und CHF am meisten nachgeben würden.Während die wichtigsten makroökonomischen Ereignisse der Woche, wie die FOMC- oder BoE-Entscheidung, am Mittwoch und Donnerstag stattfinden würden, biete der Wirtschaftskalender für heute auch einige interessante Veröffentlichungen. Die Riksbank werde eine Zinsentscheidung bekannt geben, und Ökonomen seien geteilter Meinung, ob sie sich für eine Zinserhöhung um 75 oder 100 Basispunkte entscheiden werde. Der kanadische VPI-Bericht und die Daten zum US-Immobilienmarkt für August könnten für USD- und CAD-Händler kurzfristig für Volatilität sorgen. Der CAD könnte sich auch während der Rede des stellvertretenden BoC-Gouverneurs Beaudry bewegen. Zu guter Letzt werde der API-Bericht zu den US-Lagerbeständen am Abend ein wichtiges Ereignis für Ölhändler sein.10:00 Uhr: Polen, Datenpaket für August (im Jahresvergleich):