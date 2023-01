- Ölvorräte. Erwartung +1,6 Mio. Barrel (API: +3,38 Mio. Barrel)

- Benzinvorräte. Erwartung +2,1 Mio. Barrel (API: +0,62 Mio. Barrel)

- Destillatvorräte. Erwartung -1,6 Mio. Barrel (API: -1,93 Mio. Barrel)



Wichtigste US-Quartalsberichte:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) - vor Markteröffnung



AT&T (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol Deutschland: SOBA, NYSE-Ticker-Symbol: T) - vor Markteröffnung



US Bancorp (ISIN: US9029733048, WKN: 917523, Ticker-Symbol: UB5, NYSE-Symbol: USB) - vor Markteröffnung



NASDAQ (ISIN: US6311031081, WKN: 813516, Ticker-Symbol: NAQ, NASDAQ-Symbol: NDAQ) - vor Markteröffnung



Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) - nach Börsenschluss (25.01.2023/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices starteten wenig verändert in den heutigen Handelstag, so die Experten von XTB.Rohstoffe würden nach der Aufwertung des USD nachgeben - Industriemetalle, Öl und Edelmetalle würden schwächer handeln. Der australische Dollar (AUD) übertreffe die anderen G10-Währungen, nachdem der Verbraucherpreisindex für das vierte Quartal 2022 höher als erwartet ausgefallen sei.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sehe zwar dünn aus, enthalte aber einige interessante Veröffentlichungen. Der deutsche ifo-Bericht sei eine der wichtigsten Veröffentlichungen am Vormittag. Interessanter werde es am Nachmittag mit der Zinsentscheidung der Bank of Canada, die für 16:00 Uhr angesetzt sei. Es werde erwartet, dass die Notenbank die Zinsen um 25 Basispunkte anhebe.10:00 Uhr: Deutschland, ifo-Index für Januar. Erwartung 90,2 / Vorwert 88,616:00 Uhr: Zinsentscheid der Bank of Canada16:30 Uhr: DOE-Bericht zu den Lagerbeständen.