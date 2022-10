14:30 Uhr: USA - Handelsbilanz für September. Erwartung -87,4 Mrd. Dollar/ Vorwert -87,3 Mrd. Dollar

16:00 Uhr: USA - Verkäufe neuer Häuser für September. Erwartung 590.000/ Vorwert 685.000

16:00 Uhr: Zinsentscheid der Bank of Canada



16:30 Uhr: DOE-Bericht zu den Lagerbeständen:



- Ölvorräte. Erwartung +0,2 Mio. Barrel (API: +4,52 Mio. Barrel)

- Benzinvorräte. Erwartet: -1,2 Mio. Barrel (API: -2,28 Mio. Barrel)

- Destillatvorräte. Erwartet: -1,1 Mio. Barrel (API: +0,64 Mio. Barrel)



Wichtigste US-Quartalsberichte:



- Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) - vor Markteröffnung

- Bristol-Myers Squibb (ISIN US1101221083/ WKN 850501) - vor Markteröffnung

- Harley-Davidson (ISIN US4128221086/ WKN 871394) - vor Markteröffnung

- Hilton Worldwide Holdings (ISIN US43300A2033/ WKN A2DH1A) - vor Markteröffnung

- Kraft-Heinz (ISIN US5007541064/ WKN A14TU4) - vor Markteröffnung

- General Dynamics (ISIN US3695501086/ WKN 851143) - vor Markteröffnung

- Meta Platforms (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) - nach Börsenschluss (26.10.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der europäischen Sitzung hindeuten. Die europäischen Index-Futures hätten sich von einem Rückgang über Nacht erholt, der durch enttäuschende Berichte von Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) und Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) ausgelöst worden sei. Die US-Index-Futures seien jedoch im Minus geblieben und würden weiterhin unter dem gestrigen Schlusskurs notieren.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Vormittag in Europa sei leer, aber am Nachmittag werde es interessanter. Den Anlegern würden Daten zu neuen Hausverkäufen, zur Handelsbilanz und zu den Ölbeständen in den Vereinigten Staaten vorgelegt. Das wichtigste makroökonomische Ereignis des Tages werde jedoch der Zinsentscheid der Bank of Canada sein. Die BoC folge in der Regel den Fußstapfen der FED und ahme deren Maßnahmen nach, und für heute werde eine ähnliche Situation erwartet, da die Geldmärkte und Ökonomen mit einem Zinsschritt von 75 Basispunkten rechnen würden.