11:00 Uhr: Eurozone - BIP-Bericht für Q3 2022 (dritte Veröffentlichung). Zweite Veröffentlichung 0,2% im Quartalsvergleich

16:00 Uhr: Zinsentscheid der Bank of Canada



16:30 Uhr: DOE-Bericht zu den Lagerbeständen:



Ölvorräte. Erwartung -3,9 Mio. Barrel (API: -6,4 Mio. Barrel)

Benzinvorräte. Erwartung +2,9 Mio. Barrel (API: +5,9 Mio. Barrel)

Destillatvorräte. Erwartung +2,1 Mio. Barrel (API: +3,6 Mio. Barrel)



Reden der Zentralbanker:



08:10 Uhr: Lane von der EZB

12:00 Uhr: Evans von der BoE

15:30 Uhr: Panetta von der EZB

22:45 Uhr: Jones von der RBA (07.12.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Risikoaversion an den Märkten habe in dieser Woche eindeutig zugenommen: Die US-Indices seien gestern den zweiten Tag in Folge über 1% gefallen. Auch Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum hätten schlecht abgeschnitten. Die Ankündigung einer Lockerung der Covid-Beschränkungen in China habe nur für eine kurze Erleichterung gesorgt, die sich hauptsächlich auf chinesische Aktien beschränkt habe. Die europäischen Index-Futures würden ebenfalls auf eine leicht niedrigere Eröffnung der Sitzung auf dem alten Kontinent hindeuten. Die Rezessionsängste scheinen sich zu verstärken, da die Aktien unterdurchschnittlich abschneiden würden und der Ölpreis so hoch sei wie seit der Jahreswende 2021/2022 nicht mehr.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei überschaubar, enthalte aber einige bemerkenswerte Veröffentlichungen. Der europäische BIP-Bericht für das dritte Quartal 2022 werde zum zweiten Mal revidiert, weshalb es sehr unwahrscheinlich sei, dass es eine größere Abweichung von den vorläufigen Zahlen geben werde.