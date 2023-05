10:00 Uhr: Polen - Datenpaket für April (im Jahresvergleich):



Industrieproduktion. Erwartet: -3,5%. Vorheriger Wert: -2,9%

Beschäftigungsänderung. Erwartet: 0,3%. Vorheriger Wert: 0,5%

Lohnwachstum. Erwartet: 12,1%. Vorheriger Wert: 12,6%



Reden der Zentralbanker:



10:45 Uhr: EZB Vujcic

11:00 Uhr: EZB Elderson

11:00 Uhr: EZB De Guindos

13:30 Uhr: EZB Holzmann

14:30 Uhr: FED Bullard

16:15 Uhr: EZB Villeroy

16:15 Uhr: EZB Lane

17:05 Uhr: FED Daly

17:05 Uhr: FED Bostic

17:05 Uhr: FED Barkin

19:30 Uhr: EZB De Cos (22.05.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der europäischen Handelssitzung heute hindeuten. Der deutsche Leitindex handle in der Nähe der am Freitag erreichten Allzeithochs, während die S&P 500-Futures in der Nähe von 4.200 Punkten lägen. Energie-Rohstoffe, Basismetalle und Edelmetalle würden nachgeben. NZD und EUR seien die besten G10-Währungen, während AUD und CAD am meisten zurückbleiben würden.