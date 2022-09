03:15 Uhr: Zinsentscheidung der People's Bank of China

03:30 Uhr: Protokoll der RBA

9:30 Uhr: Riksbank-Entscheidung

14:30 Uhr: Kanada - VPI für August



Mittwoch:



16:30 Uhr: DOE-Bericht zu den Ölvorräten

20:00 Uhr: FED-Zinsentscheidung



Donnerstag:



Keine genaue Zeitangabe - Entscheidung der Bank of Japan

09:30 Uhr: Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank

10:00 Uhr: Zinsentscheidung der Norges Bank

13:00 Uhr: CBRT-Zinsentscheidung

13:00 Uhr: Zinsentscheidung der Bank of England



Freitag:



09:15 Uhr: Frankreich - PMIs für September

09:30 Uhr: Deutschland - PMIs für September

10:30 Uhr: Großbritannien - PMIs für September

14:30 Uhr: Kanada - Einzelhandelsumsätze für Juli

15:45 Uhr: USA - PMIs für September (19.09.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der Sitzung hindeuten, nachdem sie am späten Freitag einen Sprung gemacht hätten. Kryptowährungen würden sinken - Bitcoin werde heute bereits um mehr als 5% niedriger gehandelt und falle unter die Marke von 18.500 USD. Der US-Dollar sei die Hauptwährung mit der besten Performance, aber die Handelsspannen der G10-Paare seien ziemlich eng. Der Ölpreis gebe nach, WTI falle um 0,5% auf 84,50 USD pro Barrel. Gold handle um 0,5%, da der starke USD Druck auf die Edelmetalle ausübe.Der Wirtschaftskalender für heute sei leer, da keine marktbewegenden Veröffentlichungen anstünden. Die Liquiditätsbedingungen während des europäischen Handels könnten auch dünner sein, da die Händler im Vereinigten Königreich wegen eines nationalen Feiertags (Beerdigung von Königin Elisabeth II.) nicht handeln würden. Im Laufe der Woche werde es jedoch sehr viel interessanter werden. Zahlreiche Zentralbanken, darunter die FED und die BoE, würden in dieser Woche geldpolitische Entscheidungen bekannt geben.Wichtige makroökonomische Ereignisse in dieser Woche