Für die Anleger am breiten Markt dürften die wichtigsten Ereignisse der heutigen Sitzung die zahlreichen Zinsentscheidungen der Zentralbanken sein. Darüber hinaus stünden heute die Daten zu den US-Arbeitslosenunterstützungen, den US-Erdgasvorräten und den US-Zweitmarkthausverkäufen auf dem Programm.



Die wichtigsten makroökonomischen Ereignisse von heute:



09:30 Uhr; Schweiz - Zinssatzentscheidung. Prognose: 2,00%. Zuvor: 1,75%

09:30 Uhr; Schweden - Entscheidung der Riskbank über die Zinssätze. Prognose: 4,00%. Zuvor: 3,75%



10:00 Uhr; Norwegen - Entscheidung der Norges Bank über die Zinssätze. Prognose: 4,25%. Zuvor: 4,00%

13:00 Uhr; UK - BoE-Zinsentscheidung. Prognose: 5,5%. Zuvor: 5,25%. Abstimmung über den Zinssatz. Prognose: 8-1-0 Zuvor: 8-1-0

13:00 Uhr; Türkei - Benchmark-Satz (eine Woche). Prognose: 30,00%. Zuvor: 25,00%.



14:30 Uhr; USA - Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Prognose: 225k. Zuvor: 220k.

16:00 Uhr; Eurozone - Rede von Lagarde.

16:00 Uhr; USA - Hausverkäufe auf dem Sekundärmarkt. Prognose: 4,1 Mio. Zuvor: 4,07 Mio.

16:00 Uhr; USA - Bericht über die Entwicklung der Erdgasvorräte. Prognose: 65 Mrd. Zuvor: 57bn. (21.09.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die hawkische Botschaft auf der gestrigen FOMC-Sitzung habe zu einem Ausverkauf an den US-Aktienmärkten geführt. Der NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) habe an diesem Tag 1,53% verloren, und der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) allein habe fast 0,94% eingebüßt. Am besten habe an diesem Tag der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) abgeschnitten, der nur 0,22% verloren habe.Die europäischen Indexfutures würden auf eine schwächere Eröffnung der Sitzung auf dem alten Kontinent hindeuten und damit die gestrige Stimmung direkt fortsetzen.