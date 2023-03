Heute stünden vor allem die ZEW-Stimmungsdaten aus Deutschland, der kanadische Inflationsbericht und die Daten zu den US-Immobilienmarktdaten auf dem Programm. Um 13:30 Uhr werde Präsidentin Lagarde ihre Rede halten. Händler, die sich für den Ölmarkt interessieren würden, sollten sich auf den API-Rohölbestandsbericht (21:40 Uhr) konzentrieren. Heute beginne die zweitägige Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) in Washington, die morgen um 19:00 Uhr mit einer Zinsentscheidung ende.



11:00 Uhr: Deutschland - ZEW-Index für März. Prognose: 16,5/ Vorwert: 28,1

13:30 Uhr: Rede von Präsidentin Lagarde (EZB)

13:30 Uhr: Kanada - Inflationsbericht für Februar:

Headline. Prognose: 5,4%/ Vorwert: 5,9% (im Jahresvergleich)



15:00 Uhr: USA- Hausverkäufe auf dem Sekundärmarkt für Februar. Prognose: 4,2 Millionen/ Vorwert: 4,0 Millionen

21:40 Uhr: USA - Veränderungen der Ölvorräte laut API. Prognose: 0,5 Mio. Barrel/ Vorwert: 1,15 Mio. Barrel (21.03.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures würden auf eine höhere Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten hindeuten, die den gestrigen Aufschwung an der Wall Street und eine gute Sitzung in Asien fortsetzen würden. Auf der anderen Seite würden die Rohstoffmärkte ihre Abwärtsbewegung fortsetzen, was als negativer Indikator für die Wirtschaft angesehen werden könne. Die Stimmung an den Aktienmärkten sei durch weitere Äußerungen des US-Finanzministeriums gestützt worden, das Berichten zufolge eine unbegrenzte Einlagengarantie (über die FDIC) in Erwägung ziehe, falls sich die Bankenkrise verschärfe.