14:30 Uhr: US-Wohnungsmarktdaten für Juli:



- Baugenehmigungen. Erwartung: 1,63 Millionen/ Vorwert: 1,7 Millionen

- Wohnbaubeginne. Erwartung: 1,53 Millionen/ Vorwert: 1,56 Millionen



15:15 Uhr: USA - Industrieproduktion für Juli. Erwartung: 0,3%/ Vorwert: -0,2% (im Monatsvergleich)

22:30 Uhr: API-Bericht zu Rohöllagerbeständen. Vorwert: +2,156 Mio. Barrel



Quartalsberichte von der Wall Street:



- Walmart (ISIN US9311421039/ WKN 860853) - vor Markteröffnung

- Home Depot (ISIN US4370761029/ WKN 866953) - vor Markteröffnung (16.08.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine schwächere Eröffnung der europäischen Börsensitzung aufgrund von Sorgen um China und die globalen Wirtschaftsaussichten hindeuten. Händler sollten damit rechnen, dass die Märkte bis zur morgigen Veröffentlichung des FOMC-Protokolls und der Einzelhandelsdaten gedämpft bleiben würden.Der Wirtschaftskalender für heute sei zwar nicht leer, aber doch recht dünn. Im europäischen Handel werde den Händlern der ZEW-Index für August angeboten, gefolgt von den Daten zum US-Wohnungsbau und zur Industrieproduktion sowie den kanadischen VPI-Daten am Nachmittag. Der Ölpreis könnte am Abend, wenn der API-Bericht veröffentlicht werde, eine gewisse kurzfristige Volatilität erfahren. Händler des neuseeländischen Dollars sollten sich auf die Versteigerung von Milchprodukten konzentrieren, die gegen Mittag stattfinden werde. Zu guter Letzt würden heute vor der Sitzung an der Wall Street die Ergebnisberichte von Walmart und Home Depot veröffentlicht.14:00 Uhr: Polen - Kerninflation (VPI) für Juli. Erwartung: 9,2%/ Vorwert: 9,1% (im Jahresvergleich)14:30 Uhr: Kanada - VPI für Juli. Erwartung: 7,6%/ Vorwert: 8,1% (im Jahresvergleich)