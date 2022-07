11:00 Uhr - Deutschland, ZEW-Index für Juli. Erwartung: -38,0/ Vorwert: -28,0



22:40 Uhr - API-Bericht über die US-Ölvorräte. Erwartung: -1,8 Mio. Barrel/ Vorwert: +3,82 Mio. Barrel



Zentralbanker halten Reden



- 11:30 Uhr - Nagel von der EZB

- 18:30 Uhr - Barkin von der FED

- 19:00 Uhr - BoE-Gouverneur Bailey (12.07.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Futures-Märkte deuten auf eine niedrigere Eröffnung des heutigen Handels auf dem Alten Kontinent hin, so die Experten von XTB.Die DE30-Futures würden derzeit rund 100 Punkte unter dem gestrigen Schlusskurs notieren. Sowohl an den Aktien- als auch an den Rohstoffmärkten sei eine Risk-off-Stimmung zu beobachten. Zwei Hauptgründe dafür seien die sich verschlechternde Pandemie-Situation in China sowie ein möglicher Totalstopp der russischen Gaslieferungen nach Europa. EURUSD werde heute unter Beobachtung stehen, da das Hauptwährungspaar nur knapp über der Parität (1,00) handle.