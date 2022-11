15:00 Uhr | USA, JOLTS offene Stellen für Oktober (Erwartung 9,75 Mio. / Vorwert: 10,053 Mio.)



Ergebnisse von der Wall Street:



Advanced Micro Devices (ISIN: US0079031078, WKN: 863186) - nach der Sitzung



Airbnb (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35) - nach der Sitzung



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372) - nach der Sitzung



Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009) - vor der Sitzung



Uber (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG) - vor der Sitzung (01.11.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der November habe begonnen! Der Monat, der für die Aktienmärkte aufgrund des Schwarzen Freitags und der Midterm-Wahlen in diesem Jahr von entscheidender Bedeutung sei. Heute sei in vielen europäischen Ländern ein Ruhetag, aber an den großen Märkten gehe es ganz normal weiter. Während der asiatischen Sitzung sei eine Reihe von PMI-Werten veröffentlicht worden, von denen die meisten leider unter 50 bleiben würden. Die RBA habe außerdem beschlossen, die Zinssätze im Einklang mit den Markterwartungen um 25 Basispunkte anzuheben.Heute Morgen stünden mehrere Einkaufsmanagerindices aus kleineren europäischen Ländern auf dem Programm, wobei die meisten von ihnen für den Markt nicht entscheidend sein würden. Heute wird sich die Aufmerksamkeit des Marktes auf die Einkaufsmanagerindices aus dem Vereinigten Königreich und den USA richten, wo wir auch den ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe und die JOLTS-Daten erhalten werden, so die Experten von XTB.10:30 Uhr | UK, PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Oktober - endgültig (Erwartung 45,8 / Vorwert 45,8)15:00 Uhr | USA, ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe für Oktober (Erwartung 50,4 / Vorwert 50,9)