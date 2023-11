Der Kalender für die gesamte Woche sehe ähnlich aus, wobei die wichtigsten Ereignisse voraussichtlich Reden von Zentralbankern und Mitgliedern des FOMC sein würden. Diese Kommentare könnten Einblicke in die letzten Monate dieses Jahres bieten. Die Märkte würden sicherlich auch nach Hinweisen auf mögliche Zinssenkungen im Jahr 2024 suchen.



Was uns heute erwartet (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit):



9:15 Uhr, Spanien - Service PMI: Erwartungen 49,3; zuvor 50,5

9:45 Uhr, Italien - Service PMI: Erwartungen 48,6; zuvor 49,9

9:50 Uhr, Frankreich - Service PMI: Erwartungen 46,1; zuvor 44,4

9:55 Uhr, Deutschland - Service PMI: Erwartungen 48,0; zuvor 50,3

10:00 Uhr, Eurozone - Service PMI: Erwartungen 47,8; zuvor 48,7

16:00 Uhr, Kanada - Ivey PMI; Erwartungen 54,0; zuvor 53,1



Reden der Zentralbanker:



17:00 Uhr, USA - FOMC-Mitglied Cook

19:00 Uhr, Deutschland - Bundesbankpräsident Nagel (06.11.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Märkte in Europa würden voraussichtlich auf einem ähnlichen Niveau eröffnen. Die Daten zum PMI im Dienstleistungssektor aus Europa und dem Ivey PMI aus Kanada stünden an. Der heutige makroökonomische Kalender sei in Bezug auf wichtige makroökonomische Daten etwas leer.Heute würden die endgültigen Service-PMI-Zahlen für europäische Länder, darunter Frankreich, Italien, Deutschland und die Eurozone, veröffentlicht. Die Erwartungen würden auf niedrigere Werte hindeuten als im Vormonat, was auf eine Schwächung im Dienstleistungssektor hindeute. Später würden Investoren die Ivey PMI-Daten aus Kanada erhalten.