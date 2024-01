14:30 Uhr, Kanada - Neuer Wohnungspreisindex für Dezember: Prognose 0,0% im Monatsvergleich; zuvor -0,2%;

22:30 Uhr, Vereinigte Staaten - EIA-Daten: API Wöchentlicher Rohölbestand: zuvor 0,483 Mio;



22:45 Uhr, Neuseeland - Inflationsdaten:



- Verbraucherpreisindex (Q4): Prognose 4,7% gegenüber dem Vorjahr; zuvor 5,6%;

- Verbraucherpreisindex (Q4): Prognose 0,5% im Quartalsvergleich; zuvor 1,8%;



23:00 Uhr, Australien - PMI-Daten:



- Judo Bank Australia Services PMI: zuvor 47,1;

- Judo Bank Australia Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe: zuvor 47,6; (23.01.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der heutige Wirtschaftskalender sei arm an wichtigen Ereignissen. Die einzigen erwähnenswerten Berichte könnten die Daten aus Neuseeland und Australien sein, wo am Ende des Tages die vierteljährlichen VPI-Daten und der Flash-PMI für Januar veröffentlicht würden. Es werde erwartet, dass die VPI-Inflation sowohl vierteljährlich als auch jährlich zurückgehe (von 5,6% im Jahresvergleich auf 4,7% im Jahresvergleich). Die australischen Einkaufsmanagerindices seien die ersten für Januar, bevor morgen die Daten aus anderen Ländern, darunter den USA, der Eurozone, Deutschland und Japan, veröffentlicht würden.Detaillierter Makrokalender für den Tag (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit):07:30 Uhr, Japan - Pressekonferenz der BoJ