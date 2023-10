8:45 Uhr - Frankreich, Industrieproduktion für August. Erwartet: -0,3% im Monatsvergleich. Zuvor: +0,8%

9:00 Uhr - Spanien, Industrieproduktion für August. Erwartet: -2,0% im Jahresvergleich. Zuvor: -1,8%



13:30 Uhr - USA, Challenger-Bericht für September

14:30 Uhr - USA, Handelsbilanz für August. Erwartet: -62,3 USD Milliarden. Zuvor: -65 USD Mrd.

14:30 Uhr - Kanada, Handelsbilanz für August. Erwartet: -1,5 Milliarden USD. Zuvor: -0,99 Mrd. USD



14:30 Uhr - USA, Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartet: 210k. Zuvor: 204k

16:30 Uhr - EIA-Bericht über US-Erdgasspeicher. Erwartet: +97 bcf. Zuvor: +90 bcf



Reden der Zentralbanker:



15:00 Uhr - EZB Nagel

16:00 Uhr - EZB De Guindos

17:00 Uhr - EZB Nagel

18:15 Uhr - EZB Barr (05.10.2023/ac/a/m)





Die Futures-Märkte würden auf eine höhere Eröffnung der Kassensitzung in Europa heute hindeuten. Ein Rückgang der Renditen ermögliche den globalen Aktienmärkten eine Verschnaufpause. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liege mehr als 15 Basispunkte unter ihrem gestrigen Tageshoch. Es bleibe jedoch abzuwarten, ob es sich nur um eine Korrektur handele oder ob ein lokaler Höchststand der Renditen erreicht worden sei.Der Wirtschaftskalender für heute enthalte einige interessante Veröffentlichungen. Während die für den europäischen Vormittag angesetzten Daten zur Industrieproduktion aus Frankreich und Spanien wahrscheinlich keine größeren Marktbewegungen auslösen würden, werde der Challenger-Bericht über die Entlassungen in den USA im September aufmerksam verfolgt werden. Darüber hinaus werde den Tradern ein EIA-Bericht über die Entwicklung der US-Erdgasvorräte zur Verfügung stehen. Zu guter Letzt könnte EUR/USD während der Reden der FED- und EZB-Mitglieder am Nachmittag eine erhöhte Volatilität erfahren.