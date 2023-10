Wichtige makroökonomische Ereignisse heute seien: Vorläufige CPI-Daten aus Frankreich, Polen; Vorläufige Eurozonen-GDP-Daten, Italien und US-Verbrauchervertrauen.



Wichtige makroökonomische Daten des Tages (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit):



10:00 Uhr: Italien, j/j BIP-Bericht. Prognose: 0,1%. Zuvor: 0,4%

In q/q-Betrachtung. Prognose: 0,1%. Zuvor: -0,4%

10:00 Uhr: Polen, CPI-Inflation für Oktober. Prognosen: 6,6%. Zuvor: 8,2%

In m/m-Betrachtung. Prognosen: 0,3%. Zuvor: -0,4%



11:00 Uhr: Eurozone, j/j GDP-Bericht. Prognosen: 0,2%. Zuvor: 0,5%

In q/q-Betrachtung. Prognose: 0,0%. Zuvor: 0,1%

11:00 Uhr: Eurozone, HICP-Inflation j/j. Prognose: 3,1%. Zuvor: 4,3%

11:00 Uhr: Eurozone, HICP-Kerninflation j/j. Prognosen: 4,2%. Zuvor: 4,5%



14:45 Uhr: USA, Chicago PMI-Index für Oktober. Prognose: 45, zuvor: 44,1.

15:00 Uhr: USA, Conference Board-Vertrauensindex für Oktober. Prognosen: 100,1; zuvor: 103.

21:40 Uhr: USA, Änderung der Öllagerbestände gemäß API. Prognose: 1,6 Mio. Barrel. Zuvor: -2,67 Mio. Barrel.



22:45 Uhr: Neuseeland, Makrodatensatz.



- Veränderung der Beschäftigung im dritten Quartal: Prognose: 0,4% Vq. Zuvor: 1% q/q.

- Arbeitslosenquote im dritten Quartal: Prognose: 3,9%. Zuvor: 3,6%.

- Kostenindex für Beschäftigung im dritten Quartal: Prognose: 1% Vq. Zuvor: 1,1% q/q (31.10.2023/ac/a/m)





Die Futures-Märkte würden auf eine gemischte Eröffnung der heutigen Kassasitzung in Europa hindeuten. Die APAC-Märkte selbst hätten keine einheitliche Richtung für die gelisteten Indices gebracht, jedoch sei eine breite Marktschwäche in China zu erkennen gewesen. In diesem Land habe man heute von leicht schlechteren Daten zu lokalen PMI-Daten erfahren.Investoren könnten auch mit erhöhter Volatilität bei einzelnen Unternehmen rechnen. BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517) und Orlen (PL) hätten bereits heute ihre Ergebnisse vorgestellt.BP Q3/23-Ergebnisse:- Bereinigter Nettogewinn: USD 3,29 Mrd. (erwartet USD 4,05 Mrd.)- Dividende je Aktie: USD 0,0273 (erwartet USD 0,0730)- Ankündigung eines weiteren Aktienrückkaufs in Höhe von USD 1,5 Mrd.- Betrieblicher Cashflow: USD 8,75 Mrd. (erwartet USD 8,49 Mrd.)