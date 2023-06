4:30 Uhr: China - Inflation:



- VPI YoY, Tatsächlich: 0,2%, Erwartet: 0,2%, Zuvor: 0,1%

- PPI YoY, Tatsächlich: -4,6%, Erwartet: -4,3%, Zuvor: -3,6%



15:00 Uhr: Polen - Protokoll der Sitzung des Rates für Geldpolitik



15:30 Uhr: Kanada - Arbeitslosenquote für Mai:



- Erwartet: 5,1% YoY, zuvor: 5,0% YoY

- Erwartete Veränderung: 22,5k, zuvor: 41,4k (09.06.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Nach den gestrigen Gewinnen werde der heutige Handelstag in Europa leicht schwächer eröffnet. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) liege derzeit 0,11% im Minus und werde um 16.000 Punkte gehandelt. Eine höhere Volatilität sei an den Märkten am letzten Tag der Woche nicht zu erwarten, da keine wichtigen Ereignisse im Wirtschaftskalender stünden.In dieser Woche beginne der Zeitraum für die Veröffentlichung der endgültigen Inflationsdaten für den Monat Mai. Heute Abend habe China die VPI-Daten veröffentlicht. Die VPI-Inflation habe mit 0,2% YoY den Erwartungen der Analysten entsprochen, während die PPI-Inflation um -4,6% YoY zurückgegangen sei, gegenüber den Prognosen von -4,3% YoY. In der nächsten Woche würden die Anleger am Dienstag, einen Tag vor der Zinsentscheidung der FED, wichtige VPI-Daten aus den Vereinigten Staaten erhalten.