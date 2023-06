10:00 Uhr - Polen, VPI für Juni. Erwartet: 11,7% YoY. Vorher: 13,0% YoY



11:00 Uhr - Euroraum, VPI für Juni



- Headline. Erwartet: 5,6% YoY. Vorher: 6,1% YoY

- Kernrate. Erwartet: 5,5% YoY. Vorher: 5,3% YoY



14:30 Uhr - USA, Datenpaket für Mai



- Persönliche Einkommen. Erwartet: 0,3% MoM. Vorher: 0,4% MoM

- Persönliche Ausgaben. Erwartet: 0,2% MoM. Vorher: 0,8% MoM

- Kern-PCE. Erwartet: 4,7% YoY. Vorher: 4,7% YoY



14:30 Uhr - Kanada, BIP-Bericht für April. Erwartet: 0,2% MoM. Vorher: 0,0% MoM



15:45 Uhr - USA, Chicagoer PMI-Index für Juni. Erwartet: 44.0. Vorher: 40,4



16:00 Uhr - University of Michigan-Index für Juni (endgültig). Erste Veröffentlichung: 63,9 (30.06.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine höhere Eröffnung der europäischen Handelssitzung heute hindeuten. Die deutschen DAX-Futures (DE30) würden im Bereich von 16.100 Punkten vor der Eröffnung notieren. AUD und NZD seien die stärksten Währungen, während CAD und USD die größten Verlierer seien. Rohstoffe und Kryptowährungen würden von der Schwäche des USD profitieren.Im Wirtschaftskalender für heute stünden Inflationsdaten aus Europa und den Vereinigten Staaten an. Den Händlern werde am Morgen um 8:45 Uhr zunächst die Verbraucherpreisdaten in Frankreich präsentiert, gefolgt von der Inflationsrate für den gesamten Euroraum um 11:00 Uhr. Die US-Daten für Mai, einschließlich der Kern-PCE-Daten sowie der Daten zu persönlichem Einkommen und Ausgaben, würden am frühen Nachmittag um 14:30 Uhr veröffentlicht. Um diese Zeit könnte USD/CAD volatiler werden, da zeitgleich die monatlichen BIP-Daten für Kanada im April veröffentlicht würden.08:45 Uhr - Frankreich, VPI für Juni. Erwartet: 4,6% YoY. Vorher: 5,1% YoY10:00 Uhr - Italien, Arbeitslosenquote für Juni. Erwartet: 7,9%. Vorher: 7,8%