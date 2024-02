11:00 Uhr - Deutschland, ZEW-Index für Februar. Erwartet: 17,5. Zuvor: 15,2



14:30 Uhr - USA, VPI-Inflation für Januar:



- Headline. Erwartet: 2,9% im Jahresvergleich. Zuvor: 3,4%

- Kern. Erwartet: 3,7% im Jahresvergleich. Zuvor: 3,9%



22:40 Uhr - API-Bericht über die US-Ölvorräte. Erwartet: +2,5 mb. Zuvor: +0,67 mb



Top-Ergebnisse an der Wall Street:



- Airbnb (ISIN US0090661010/ WKN A2QG35) - nach Börsenschluss

- Coca-Cola (ISIN US1912161007/ WKN 850663) - vor Börseneröffnung

- Lyft (ISIN US55087P1049/ WKN A2PE38) - nach Börsenschluss

- Marriott International (ISIN US5719032022/ WKN 913070) - vor Börseneröffnung

- Robinhood Markets (ISIN US7707001027/ WKN A3CVQC) - nach Börsenschluss

- Shopify (ISIN CA82509L1076/ WKN A14TJP) - vor Börseneröffnung (13.02.2024/ac/a/m)





