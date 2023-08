11:00 Uhr - ZEW-Index für August (Prognose: -14,5. Zuvor: -14,7)



14:30 Uhr - US-Einzelhandelsumsätze für Juli (Prognose: 0,4% gegenüber dem Vormonat, zuvor: 0,2%)



- Umsatz ohne Kraftfahrzeuge und Kraftstoffe (Prognose: 0,4% gegenüber dem Vormonat. Zuvor: 0,3%).

- Umsatz ohne Pkw (Prognose: 0,4% gegenüber dem Vormonat. Zuvor: 0,2%)



14:30 Uhr - Kanadische VPI-Inflation für Juli (Prognose: 3% im Jahresvergleich. Zuvor: 2,8%).



- Inflation im Monatsvergleich ( Prognose: 0,3%. Zuvor: 0,1%)



17:00 Uhr - FED Kashkari-Rede

22:40 Uhr - Veränderung der API-Rohöllagerbestände (Prognose: -2,1 bbl. Zuvor: 4,07 bbl). (15.08.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der Start in die Dienstagssitzung an den europäischen Märkten verlaufe relativ gut, dennoch sei das Ausmaß der Rally, die die Futures vor Beginn der Sitzung signalisiert hätten, fast vollständig zunichte gemacht worden. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) verliere derzeit 0,05%, während der EU50 um 0,07% zulege. Die Themen der asiatischen Sitzung und der vorbörslichen Zeit in Europa seien Daten aus dem Vereinigten Königreich, Japan und China gewesen.Insgesamt werde sich die heutige Sitzung vor allem auf den ZEW-Bericht aus Deutschland, die US-Einzelhandelsumsätze und die VPI-Inflation aus Kanada konzentrieren. Zu Beginn der Sitzung seien die volatilsten Instrumente: (Devisenmarkt) GBP und AUD (steigend) JPY und USD (fallend); (Rohstoffe) Natgas und Aluminium (steigend) Pallad und Wheat (fallend).