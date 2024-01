Detaillierter Makrokalender für den Tag (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit):



11:00 Uhr - Deutschland, ZEW-Index für Januar. Prognose: 12. früher: 12,8

14:30 Uhr - Kanada, VPI-Daten für Dezember. Prognose: 3,3% im Jahresvergleich. Zuvor: 3,1%

15:30 Uhr - USA, NY Empire State Index. Prognose: -5. Zuvor: -14,5

16:00 Uhr - BoE-Mitglied Baileys Rede

17:00 Uhr - FED-Mitglied Waller's Rede



Gewinnsaison Q4/2023:



- Interactive Brokers (ISIN US45841N1072/ WKN A0MQY6) - nach der Session

- Goldman Sachs (ISIN US38141G1040/ WKN 920332) - vor der Session

- PNC Financial Services (ISIN US6934751057/ WKN 867679) - vor der Session

- Morgan Stanley (ISIN US6174464486/ WKN 885836) - vor der Session

- Charles Schwab (ISIN US8085131055/ WKN 874171) - vor der Session (16.01.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures würden auf eine niedrigere Eröffnung der Kassensitzung am Dienstag in Europa hindeuten. Vorausgegangen sei eine relativ schwache Sitzung an den APAC-Märkten gewesen, die durch steigende Renditen bei Schuldtiteln ausgelöst worden sei. Die Renditen zehnjähriger US-Anleihen seien wieder über die 4%-Marke gestiegen.