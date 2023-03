- Headline. Erwartung: 7,1%/ Vorwert: 8,5% (im Jahresvergleich)

- Kernrate. Erwartung: 5,7%/ Vorwert: 5,6% (im Jahresvergleich)



14:30 Uhr: USA - Datenpaket für Februar:



- Headline PCE. Erwartung: 5,1%/ Vorwert: 5,4% (im Jahresvergleich)

- Kern-PCE. Erwartung: 4,7%/ Vorwert: 4,7% (im Jahresvergleich)

- Persönliche Einkommen. Erwartung: 0,2%/ Vorwert: 0,6% (im Monatsvergleich)

- Persönliche Ausgaben. Erwartung: 0,3%/ Vorwert: 1,8% (im Monatsvergleich)



15:45 Uhr: USA - Chicagoer Einkaufsmanagerindex für März. Erwartung: 43,5/ Vorwert: 43,6

16:00 Uhr: USA - University of Michigan-Index für März (endgültig). Erste Veröffentlichung: 63,4



Reden der Zentralbanker:



17:00 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

21:05 Uhr: FED Williams

22:00 Uhr: FED Waller

23:45 Uhr: FED Cook (31.03.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der heutigen Sitzung hindeuten. Dies folge auf einen optimistischen Handel an der Wall Street gestern und in Asien heute früh. Safe-Haven-Währungen wie der JPY oder der CHF würden nachgeben, während das GBP unter den G10-Ländern zulege. Kryptowährungen würden höher gehandelt, während Energierohstoffe leicht nachgeben würden.Der Wirtschaftskalender für heute enthalte einige bemerkenswerte Veröffentlichungen. Händler würden die VPI-Daten für März aus Frankreich, Polen und Italien sowie die Daten für den gesamten Euroraum erhalten. Daten zur PCE-Inflation in den USA für Februar würden am frühen Nachmittag zusammen mit den Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben in den USA veröffentlicht. Die Revision der Verbraucherdaten für März bilde den Abschluss des heutigen Kalenders. Am Abend würden den Händlern jedoch auch Äußerungen von EZB-Präsidentin Lagarde sowie von drei FED-Mitgliedern angeboten, sodass EUR/USD dann eine gewisse Volatilität erleben könnte.09:55 Uhr: Deutschland - Arbeitslosenquote für März. Erwartung: 5,5%/ Vorwert: 5,5%10:00 Uhr: Polen - VPI für März. Erwartung: 15,9%/ Vorwert: 18,4% (im Jahresvergleich)11:00 Uhr: Italien - VPI für März. Erwartung: 8,2%/ Vorwert: 9,1% (im Jahresvergleich)11:00 Uhr: Eurozone - VPI für März: