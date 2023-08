8:45 Uhr - Frankreich, Inflationsdaten für August:



- Verbraucherpreisindex: erwartet 4,6% gegenüber dem Vorjahr; zuvor 4,3%

- HVPI: erwartet 5,4% gegenüber dem Vorjahr; zuvor 5,1%



10:00 Uhr - Polen, Inflationsdaten für August: Verbraucherpreisindex: erwartet 10,0% gegenüber dem Vorjahr; zuvor 10,8%

10:00 Uhr - Polen, BIP-Daten: Q2 n.s.a.: erwartet -0,5% gegenüber dem Vorjahr; zuvor -0,3%



11:00 Uhr - Eurozone, Inflationsdaten für August:



- HVPI-Kernrate: erwartet 5,3% gegenüber dem Vorjahr; zuvor 5,5%

- HVPI: erwartet 5,1% gegenüber dem Vorjahr; zuvor 5,3%



13:30 Uhr - Eurozone, Protokoll der letzten EZB-Sitzung

13:30 Uhr - USA, Challenger Job-Cut-Bericht

14:30 Uhr - USA, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung für die letzte Woche: Erwarteter Anstieg auf 235k; zuvor 230k (31.08.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Kontrakte würden auf eine leicht höhere Eröffnung für die heutige Kassensitzung in Europa hindeuten. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) gewinne knapp über 0,10%. Heute habe man bereits Daten zu den Einzelhandelsumsätzen aus Deutschland erhalten, die hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Entgegen einem prognostizierten Wachstum von 0,3% MoM (im Monatsvergleich) hätten die endgültigen Daten einen Rückgang von -0,8% MoM gezeigt, das gleiche wie im letzten Monat im Juli.Im heutigen Makrokalender stünden noch die Veröffentlichung von VPI-Daten aus europäischen Ländern an, darunter Polen, Frankreich und für die gesamte Eurozone. Für Polen und die Eurozone werde ein Rückgang der Inflation prognostiziert, während die Inflation in Frankreich voraussichtlich steigen werde. In der zweiten Tageshälfte würden vor dem morgigen NFP zwei wichtige Arbeitsmarktberichte (Anträge auf Arbeitslosenunterstützung und der Challenger-Bericht) veröffentlicht. Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung würden veröffentlicht, die nach den jüngsten rückläufigen Daten zu den offenen Stellen (JOLTS) eine weitere Reihe von Zahlen darstellen würden, von denen erwartet werde, dass sie eine Schwäche auf dem Arbeitsmarkt würden erkennen lassen.