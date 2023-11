14:30 Uhr - US, BIP-Bericht für Q3 2023 (Revision):



- BIP (annualisiert). Erste Veröffentlichung: 4,9%

- BIP-Deflator. Erste Veröffentlichung: 3,5% QoQ (im Quartalsvergleich)

- Kern-PCE. Erste Veröffentlichung: 2,4% QoQ

- Persönliche Ausgaben (annualisiert). Erste Veröffentlichung: 4,0%



16:30 Uhr - DOE-Bericht über Ölvorräte:



- Ölvorräte. Erwartet: -1,0 mb (API: +0,817 mb)

- Benzinvorräte. Erwartet: -0,4 mb (API: -0,898 mb)

- Destillatvorräte. Erwartet: +0,2 mb (API: +2,806 mb)



Reden der Zentralbanker:



16:05 Uhr - BoE, Gouverneur Bailey

16:15 Uhr - BoE, Hauser

19:45 Uhr - FED, Mester (29.11.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der Kassensitzung auf dem alten Kontinent hindeuten. Dies folge auf einen uneinheitlichen Handel im asiatisch-pazifischen Raum, als die regionalen Indices um eine gemeinsame Richtung rangen würden. Der NZD sei die am besten abschneidende G10-Währung, nachdem die RBZN eine "hawkish hold"-Entscheidung getroffen habe, während der AUD unter den Hauptwährungen am schlechtesten abschneide, nachdem der Verbraucherpreisindex für Oktober niedriger als erwartet ausgefallen sei.Der USD gehöre ebenfalls zu den Schlusslichtern, habe aber in letzter Zeit wieder etwas Boden gutmachen können und werde wieder unter der Marke von 1,10 gehandelt.9:00 Uhr - Spanien, Flash-VPI-Inflation für November. Erwartet: 3,7% YoY (im Jahresvergleich). Zuvor: 3,5% YoY14:00 Uhr - Deutschland, Flash-VPI-Inflation für November. Erwartet: 3,5% YoY. Zuvor: 3,8% YoY