16:30 Uhr - USA, Dallas FED Manufacturing Index für Juni.



Erwartet: -20,0. Vorher: -29,1



Reden von Zentralbankern



09:15 Uhr - EZB Villeroy



10:40 Uhr - SNB Jordan



16:00 Uhr - EZB McCaul



16:25 Uhr - SNB Maechler



19:30 Uhr - EZB-Präsidentin Lagarde



19:30 Uhr - EZB De Cos (26.06.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Märkte würden nach einem kurzlebigen russischen Putsch am Wochenende ruhig bleiben. Die PMC Wagner hätten gegen das russische Verteidigungsministerium rebelliert, die Kontrolle über einige russische Städte übernommen und einen gepanzerten Konvoi in Richtung Moskau gestartet. Allerdings sei eine Vereinbarung zwischen Wagner und dem Kreml durch den belarussischen Führer Lukaschenko vermittelt worden und der Aufstand habe geendet, bevor es zu Feindseligkeiten gekommen sei.Die europäischen Index-Futures würden auf eine unveränderte Eröffnung der heutigen Sitzung hindeuten. Energierohstoffe und Edelmetalle würden leicht höher gehandelt, während der US-Dollar abwerte. Der Wirtschaftskalender für heute sei leicht. Den Händlern würden am Morgen die deutschen ifo-Daten für Juni und am Nachmittag der Dallas FED-Index für Juni angeboten. Abgesehen davon könnten der Euro und der Schweizer Franken heute einige Bewegungen verzeichnen, da eine Reihe von SNB- und EZB-Vertretern geplant seien, zu sprechen.Der Kalender werde im weiteren Verlauf der Woche interessanter mit den Verbraucherpreisdaten aus Europa und den PCE-Daten aus den Vereinigten Staaten.10:00 Uhr - Deutschland, ifo-Geschäftsklimaindex für Juni.10:00 Uhr - Polen, Arbeitslosenquote für Mai.Erwartet: 5,1%. Vorher. 5,2%