Detaillierter Zeitplan für den Tag, alle Angaben in deutscher Zeit:



10:00 Uhr, Polen - Verbraucherpreisindex für Juli: Headline: Erwartungen: 10,9% YoY (im Jahresvergleich); Zuvor: 11,5% YoY



11:00 Uhr, EU - BIP für Q2, s.a.:



- Erwartungen: 0,2% QoQ (im Quartalsvergleich); Zuvor: -0,1% QoQ

- Erwartungen: 0,5% YoY; Zuvor: 1,0% YoY



11:00 Uhr, EU - HVPI-Inflation für Juli:



- Headline: Erwartung: 5,3% YoY; Zuvor: 5,5% YoY

- Core: Erwartung: 5,4% YoY; Zuvor: 5,5% YoY



15:45 Uhr, US - Chicagoer PMI-Index für Juli: Zuvor: 41,5

16:30 Uhr, US - Dallas FED-Index für Juli: Zuvor: -23,3





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Nach den starken Kursgewinnen an der Wall Street und in Europa am vergangenen Freitag werde der heutige Handelstag ohne Korrektur verlaufen. CFD-Kontrakte auf den deutschen DAX/DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) hätten historische Rekorde gebrochen und die Marke von 16.500 Punkten übertroffen, und heute würden sie weitere +0,03% gewinnen.Heute hätten die Anleger bereits die PMI-Daten aus China erhalten. Der PMI für das Verarbeitende Gewerbe habe mit 49,3 etwas besser abgeschnitten als die Erwartungen von 49,2 und der vorherige Wert von 49 im Juni. Der PMI für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe habe etwas schlechter abgeschnitten als erwartet, sei aber auf einem hohen Niveau geblieben. Der aktuelle Wert liege bei 51,5, die Erwartungen hätten bei 52,9 und der vorherige Wert bei 53,2 gelegen.Dennoch sei die Produktionstätigkeit in China im Juli den vierten Monat in Folge zurückgegangen, wenn auch langsamer, was auf die geringere globale und inländische Nachfrage zurückzuführen sei. Der Rückgang der Wirtschaftstätigkeit im Bausektor habe den PMI für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe weiter geschwächt. Trotz der Bemühungen der Regierung, die Verbraucherausgaben zu erhöhen und die Wirtschaft zu stützen, könnte sich das Ausmaß der steuerlichen Anreize als unzureichend erweisen.