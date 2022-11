Wichtigste US-Quartalsberichte:



Coty (ISIN: US2220702037, WKN: A1WY6X, Ticker-Symbol: CO3A, NYSE-Symbol: COTY) - vor Markteröffnung



Norwegian Cruise Line (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) - vor Markteröffnung



Playtika Holdings (ISIN: US72815L1070, WKN: A2QMJZ, Ticker-Symbol: 8II, NASDAQ-Ticker: PLTK) - vor Markteröffnung



AMC Entertainment ((ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol: AH9, NYSE-Symbol: AMC)) - nach Börsenschluss



Lucid Group (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) - nach Börsenschluss



News Corporation (ISIN: US65249B1098, WKN: A1W03Z, Ticker-Symbol: NC0, NASDAQ-Ticker: NWSA) - nach Börsenschluss



Novavax (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) - nach Börsenschluss



Occidental Petroleum (ISIN: US6745991058, WKN: 851921, Ticker-Symbol: OPC, NYSE-Symbol: OXY) - nach Börsenschluss



Plug Power (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) - nach Börsenschluss



Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) - nach Börsenschluss (08.11.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Index-Futures deuten auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der europäischen Sitzung nach einem gemischten Handel im asiatisch-pazifischen Raum hin, so die Experten von XTB.Öl und Industriemetalle würden schwächer gehandelt, da ein sprunghafter Anstieg der neuen Covid-Fälle in China die Aussichten auf eine wirtschaftliche Wiederbelebung und die Aufhebung der Coronavirus-Beschränkungen in Frage stellt. Kryptowährungen würden schwächer gehandelt, da der Absturz des FTX-Coins den gesamten Markt nach unten ziehe und Bitcoin unter die 20.000-Dollar-Marke falle. Der USD führe unter den Hauptwährungen, was Druck auf die Edelmetalle ausübe.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei überschaubar. Den Händlern würden die europäischen Einzelhandelsumsätze für September und der API-Bericht zu den US-Ölbeständen geboten. Heute finde jedoch ein wichtiges Ereignis statt - die US-Zwischenwahlen. Umfragen würden darauf hindeuten, dass die Republikaner die Kontrolle über das Repräsentantenhaus übernehmen würden, was zu einer Spaltung der Macht führen würde. Die Abstimmung werde spät in der Nacht (europäischer Zeit) enden, aber es sollte beachtet werden, dass das Ergebnis möglicherweise erst in Wochen oder Monaten feststehe, da es voraussichtlich einige knappe Entscheidungen geben werde, die eine Stichwahl erforderlich machen könnten.11:00 Uhr: Eurozone, Einzelhandelsumsätze für September. Erwartung -1,3% / Vorwert -2,0% (im Jahresvergleich)22:40 Uhr: API-Bericht zu den Ölbeständen. Erwartung -1,5 Mio. Barrel / Vorwert -6,53 Mio. BarrelReden der Zentralbanker:10:00 Uhr: Pill von der BoE17:00 Uhr: Pill von der BoE