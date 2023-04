Wirtschaftskalender:



14:00 Uhr: Ungarn - Zinsentscheidung. Aktueller Zinssatz: 13,0%, Erwartet: 13,0%, Vorher: 13,0%

16:00 Uhr: USA, Richmond Manufacturing Index April. Erwartet: 4, Vorher: -5

16:00 Uhr: USA - Verkäufe neuer Häuser. Erwartet: 630, Vorher: 640.000

16:00 Uhr: USA - Verbrauchervertrauen. Erwartet: 104,2, Vorher: 104

22:40 Uhr: USA - Rohölvorräte, wöchentliche Veränderung. Erwartet: -1,6 Mio. Barrel, Vorher: -2,67 Mio. Barrel



Reden der Zentralbanker:



10:00 Uhr: EZB Enria



Quartalszahlen von der Wall Street:



- Verizon Communications (ISIN US92343V1044/ WKN 868402) - vor der Markteröffnung

- 3M (ISIN US88579Y1010/ WKN 851745) - vor der Markteröffnung

- Dow (ISIN US2605571031/ WKN A2PFRC) - vor der Markteröffnung

- McDonald's (ISIN US5801351017/ WKN 856958) - vor der Markteröffnung

- Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) - nach Börsenschluss

- Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) - nach Börsenschluss

- Visa (ISIN US92826C8394/ WKN A0NC7B) - nach Börsenschluss (25.04.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der Dienstagshandel in Europa werde voraussichtlich schwächer starten. Die schlechtere Stimmung auf dem europäischen Markt könnte auf größere Rückgänge an den asiatischen Märkten zurückzuführen sein, wo chinesische Indices wie CHNCOMP und HKComp mehr als 1% verlieren würden. Der Dollar verliere gegenüber anderen Währungen leicht an Wert, wobei EUR/USD sich der Marke von 1,1055 nähere.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei leicht, abgesehen vom Index des Conference Board für April. Der Index werde mehr Informationen über die aktuelle Einschätzung und die Erwartungen der Verbraucher hinsichtlich der zukünftigen wirtschaftlichen Bedingungen liefern. Ein höherer Wert könnte darauf hindeuten, dass das Verbrauchervertrauen weiterhin hoch sei. Heute würden die Anleger auch mehr über die regionale Konjunkturlage (Richmond-Index) in den USA erfahren, nachdem am Freitag und am heutigen Montag schwächere Werte veröffentlicht worden seien.