08:00 Uhr - Vereinigtes Königreich, Arbeitsmarktdaten für Januar/Februar

08:00 Uhr - Deutschland, endgültige Inflationsdaten für Februar

13:30 Uhr - USA, VPI-Inflationsbericht für Februar

21:40 Uhr - USA, API-Erhebungsdaten zu den Ölvorräten



13. März: Mittwoch



08:00 Uhr - Vereinigtes Königreich, BIP-Bericht für Januar

11:00 Uhr - Eurozone, Einzelhandelsumsatzdaten für Januar

16:30 Uhr - USA, DOE-Rohölbestandsdaten



14. März: Donnerstag



08:00 Uhr - Schweden, VPI-Inflation für Februar

09:00 Uhr - Spanien, VPI-Inflation für Februar

13:30 Uhr - USA, Anträge auf Arbeitslosenunterstützung

13:30 Uhr - USA, PPI-Inflation für Februar

13:30 Uhr - USA, Einzelhandelsumsätze für Februar

15:30 Uhr - USA, Daten zu den Gasvorräten



15. März: Freitag



08:45 Uhr - Frankreich, VPI-Inflation für Februar

13:30 Uhr - USA, NY Empire State Index für März

14:15 Uhr - USA, Daten zur Industrieproduktion

15:00 Uhr - USA, UoM-Daten





Die letzte Woche sei für die FED aufgrund der Veröffentlichung von Arbeitsmarktberichten wichtig gewesen, während man in dieser Woche detaillierte Inflationsdaten erfahren werde. Am Dienstag um 13:30 Uhr deutscher Zeit werde der Bericht über die Verbraucherinflation im Februar veröffentlicht. Der Konsens für die Gesamtinflationsrate liege bei 3,1% im Jahresvergleich, was gegenüber dem Vormonat unverändert sei. Positivere Daten würden jedoch für die Kerninflation erwartet, die von 3,9% im Januar auf 3,7% im Jahresvergleich zurückgegangen sei.Der nächste Inflationsbericht in dieser Woche sei der PPI, der am Donnerstag veröffentlicht werde. Es werde erwartet, dass die Gesamtinflation der Erzeuger im Februar bei 1,2% im Jahresvergleich liegen werde, während für die Kerninflation ein Wert von 2,0% im Jahresvergleich erwartet werde.12. März: Dienstag