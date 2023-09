Detaillierter Kalender für den Tag, alle Angaben in deutscher Zeit:



14:30 Uhr, USA - Inflationsbericht für August:



- VPI-Gesamtindex für das Jahr: erwartet 3,6% im Jahresvergleich; zuvor 3,2%

- VPI-Gesamtindex monatlich: erwartet 0,6% im Monatsvergleich; zuvor 0,2%

- Kern-Verbraucherpreisindex jährlich: erwartet 4,3% im Jahresvergleich; zuvor 4,7%

- Kern-VPI monatlich: erwartet 0,2% im Monatsvergleich; zuvor 0,2%



16:30 Uhr, USA - Wöchentlicher EIA-Bestandsbericht:



- Rohölvorräte: erwartet -2,0 Mio. Barrel; zuvor -6,31 Mio. Barrel

- Benzinvorräte: erwartet -0,2 Mio. Barrel; zuvor -2,67 Mio. Barrel (13.09.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der heutige makroökonomische Kalender sehe im Wesentlichen ein wichtiges Ereignis vor - die US-Verbraucherpreisinflation. Dies werde ausreichen, um die Volatilität bei den wichtigsten Währungspaaren zu erhöhen und Bewegungen bei den Indices auszulösen. Es werde erwartet, dass die VPI-Inflation im Jahresvergleich auf 3,6% ansteige, was den zweiten Anstieg in Folge im Monatsvergleich bedeute, nachdem die lokale Inflation im Juni mit 3,0% im Jahresvergleich einen Tiefstand erreicht habe. Es sei zu beachten, dass die Inflation auf Monatsbasis voraussichtlich um 0,6% ansteigen werde, was im Vergleich zum Durchschnitt einen recht hohen Anstieg darstelle. Die Kerninflation dürfte indessen von 4,7% im Vormonat auf 4,3% im August zurückgehen.Anleger würden in dem Bericht nach Hinweisen auf die künftige Politik der FED suchen. Die Entscheidung im September sei praktisch bekannt. Nach der erwarteten Pause bei den Erhöhungen bleibe jedoch die Frage nach der Entscheidung im November offen. Derzeit seien die Chancen zwischen einer weiteren Pause und einer Anhebung um 25 Basispunkte mehr oder weniger gleichmäßig verteilt.