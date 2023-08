14:30 Uhr- USA, Inflation-Report für Juli:



- Gesamtinflation: Erwartet 3,3% im Jahresvergleich; Zuvor 3,0%

- Gesamtinflation: Erwartet 0,2% im Monatsvergleich; Zuvor 0,2%

- Kerninflation: Erwartet 4,8% im Jahresvergleich; Zuvor 4,8%

- Kerninflation: Erwartet 0,2% im Monatsvergleich; Zuvor 0,2%



14:30 Uhr - USA, Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in der letzten Woche: Erwartet 230k; zuvor 227k



10:15 Uhr - Rede von FED-Mitglied, Patrick T. Harker



Vierteljährliche Unternehmensberichte:



- Siemens AG (ISIN DE0007236101/ WKN 723610) - Bericht für Q3 2023

- Alibaba Group (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) - Bericht für Q1 2023

- Allianz (ISIN DE0008404005/ WKN 840400) - Bericht für Q2 2023 (10.08.2023/ac/a/m)





Das wichtigste Ereignis des Tages sei die Veröffentlichung der VPI-Inflationsdaten in den USA. Es sei der erste von zwei Berichten vor der nächsten FED-Sitzung im September. Die Marktreaktion könnte erheblich sein. Bisher habe der Markt mit Erhöhungen auf frühere Messwerte reagiert, da die Daten seit Mitte 2022 in der Regel unter den Erwartungen gelegen hätten und der allgemeine Trend nach unten gegangen sei.

Detaillierter Makrokalender, alle Angaben in deutscher Zeit: