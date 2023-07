14:30 Uhr: USA - VPI Inflation:



- YoY. Erwartet - 3,1% y/y, Zuvor - 4% y/y

- YoY Core. Erwartet - 5% y/y, Zuvor - 5,3% y/y

- MoM. Erwartet - 0,3% m/m, Zuvor - 0,1% m/m

- MoM Core. Erwartet - 0,3% m/m, Zuvor - 0,4% m/m



16:00 Uhr: Canada - Zinssatzentscheidung: Erwartet: +25 Basispunkte (5%) Zuvor: 4,75%



16:30 BST, USA - Veränderung der Ölvorräte laut EIA:



- Änderung der Ölvorräte. Erwartet: 0,2 bbl; Zuvor: -1,51 bbl (API: 3,026 bbl)

- Änderung der Benzinvorräte. Erwartet: -1,2 bbl; Zuvor: -2,55 bbl (API: -0,7 bbl)

- Änderung der Destillatbestände. Erwartet: -0,4 bbl; Zuvor: -1,04 bbl (API: -0,3 bbl)



Reden der Zentralbanker:



10:00 Uhr: GB - Bailey, BoE-Vorsitzender

14:30 Uhr: US - Barkin, FED-Mitglied

15:45 Uhr: US - Kashkari, FED-Mitglied

19:00 Uhr: US - Bostic, FED-Mitglied

22:00 Uhr: US - Mester, FED-Mitglied (12.07.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der heutige Makrokalender sei vollgepackt mit interessanten makroökonomischen Messwerten. Die Aufmerksamkeit der Anleger werde sich in erster Linie auf die wichtigen VPI-Daten aus den USA (14:30 Uhr) richten, die voraussichtlich einen deutlichen Rückgang der Inflationsdynamik des Landes zeigen würden. Das zweite Thema des Tages werde die Zinsentscheidung der BoC sein (16:00 Uhr). Es werde erwartet, dass die BoC den Leitzins um 25 Basispunkte auf 5% anhebe. In Europa würden die Anleger von den spanischen VPI-Inflationsdaten erfahren (09:00 Uhr).Der Tag werde mit einem Bericht über die Entwicklung der Lagerbestände an Rohöl und anderen Erdölprodukten (16:30 Uhr) und mehreren Erklärungen von Zentralbankern abgeschlossen.Detaillierter Zeitplan für den Tag, alle Angaben in deutscher Zeit:- YoY (im Jahresvergleich). Erwartet - 1,9% y/y, Zuvor -3,2% y/y- MoM (im Monatsvergleich). Erwartet - 0,6%