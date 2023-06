11:00 Uhr: Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungsindex für Juni - Erwartet: -12,5, Zuvor: -10,7



14:30 Uhr: USA - VPI für den Monat Mai:



- Erwartet: 4,1% YoY, zuvor: 4,9% YoY

- Kern-VPI: Erwartet: 5,3% YoY, zuvor: 5,5% YoY



10:40 Uhr: USA - Wöchentliche Rohölvorräte - Erwartet: -1,3 Mio. brk, Zuvor: -1,71 Mio. brk



Reden der Zentralbanken:



16:00 Uhr: UK - Bailey, BoE Vorsitzender (13.06.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die positive Stimmung an den Märkten halte auch am zweiten Tag dieser Woche an, da die Anleger die Bestätigung des Rückgangs der Inflation in den USA in den heute um 14:30 Uhr deutscher Zeit veröffentlichten Daten erwarten würden. Erwartet werde ein deutlicher Rückgang der Verbraucherpreisinflation auf 4,1% im Jahresvergleich, gegenüber 4,9% im Vormonat.Für die Kerninflation würden die Analysten jedoch keinen so deutlichen Rückgang erwarten, sie werde für Mai auf 5,3% geschätzt, verglichen mit 5,5% im Vormonat. Dies seien die jüngsten und wahrscheinlich wichtigsten Daten vor der morgigen Zinsentscheidung der FED. Derzeit rechne der Markt mit einer 81%-igen Chance, den Zielzinssatz in der Spanne von 5,00 bis 5,25% zu halten.Wirtschaftskalender: