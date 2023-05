Der Wirtschaftskalender für den letzten Handelstag der Woche sei geringfügig. Händlern werde der endgültige CPI-Daten aus Spanien für April sowie vorläufige Daten der University of Michigan für Mai angeboten. Ein Treffen zwischen US-Präsident Biden und den Kongressführern zur Schuldenbegrenzung, das für heute geplant gewesen sei, sei auf nächste Woche verschoben worden, da Details noch auf Mitarbeiterebene ausgearbeitet würden.



09:00 Uhr: Spanien - Verbraucherpreisindex (CPI) für April (endgültig). Erste Veröffentlichung: 4,1% im Jahresvergleich

16:00 Uhr: USA - Verbrauchervertrauen der University of Michigan für Mai. Erwartet: 63,0. Vorwert: 63,5



Reden von Zentralbankern:



09:00 Uhr: FED Bowman

10:00 Uhr: EZB De Guindos

13:15 Uhr: BoE Pill

20:20 Uhr: FED Daly





Die Futures-Märkte würden auf eine höhere Eröffnung der europäischen Börsensitzung heute hindeuten. Dies erfolge nach einem gedämpften Handel an der Wall Street gestern und einer eher gedämpften asiatischen Handelssitzung heute früher. Risikoscheue Anleger seien bei Energie-Rohstoffen und Industriemetallen zu erkennen. Gleichzeitig würden Edelmetalle auch etwas niedriger handeln. EUR und CHF seien die am besten performenden Hauptwährungen, während NZD und JPY am meisten zurückbleiben würden.